Енергетичне перемир’я з РФ: чому експерти сумніваються, що Путін на нього піде

Позицію української сторони щодо можливого енергетичного перемир’я висловив речник Міністерства закордонних справ України.

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Кремль постійно намагається обдурити всіх під час переговорів про перемир’я / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, російські ЗМІ

Коротко:

Україна чекає від Росії списки об’єктів для енергетичного перемир’я

Путін не може допустити енергетичного перемир’я з Україною: думка експерта

Кремль постійно намагається всіх обдурити під час переговорів про перемир’я

Росія продовжує наносити удари по українській енергетиці, одночасно обговорюючи з посередниками можливість енергетичного перемир’я - і саме ця подвійність визначає хід переговорів. Київ заявляє про готовність до припинення вогню і чекає від Москви конкретики, тоді як військові та політичні аналітики сумніваються, що Кремль дійсно має намір зупинити атаки.

"Главред" з’ясував, чи можливе енергетичне перемир’я між Україною та Росією.

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Україна чекає від Росії списки об’єктів для енергетичного перемир’я

Позицію української сторони щодо можливого енергетичного перемир’я під час брифінгу виклав речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. За його словами, Київ готовий до запровадження режимів припинення вогню, але очікує від Москви конкретних списків об’єктів, щоб узгодити всі деталі, пише РБК-Україна.

"Якщо росіяни серйозно налаштовані на це, то нехай надають списки об’єктів, нехай уточнюють деталі, ми чекаємо на це... Хотілося б, щоб і Росія демонструвала готовність до цієї деескалації. Я думаю, тоді всі рішення можна буде знайти", - зазначив Тихий.

Дипломат підкреслив, що вичерпну позицію з цього питання раніше вже озвучив президент Володимир Зеленський. Україна, за словами представника МЗС, давно виступає за такий режим тиші - за умови, що він буде чесним і справедливим, а під захистом опиняться всі без винятку об’єкти.

"Україна демонструє абсолютну конструктивність і готовність до деескалації навіть в умовах війни", - підкреслили в міністерстві.

Окремо в МЗС відзначили роль Вашингтона у просуванні теми перемир’я. За словами Тихого, прагнення США досягти такої угоди є важливим і своєчасним кроком, а паралельно над рішеннями в енергетичній сфері та питаннях експорту зерна працюють ще кілька країн-партнерів - про це раніше говорив і глава МЗС Андрій Сибіга.

Чому Путін не може допустити енергетичного перемир’я з Україною

Поки дипломати обговорюють умови, військові аналітики вказують на протилежну логіку Кремля щодо енергетичної війни. Таку позицію в ефірі "Фабрики новин" озвучив військовий експерт, екс-прес-секретар Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов, який зазначив, що удари по інфраструктурі залишаються для Москви інструментом тиску, а не темою для поступок.

"Не думаю, що енергетичне перемир’я стане нашою реальністю. Путін насправді вважає, що тиск на нашу енергетику може бути дієвим аргументом, щоб змусити нинішнє військово-політичне керівництво нашої країни піти на поступки, фактично на капітуляцію. Ну, а ми з кожним днем дедалі більше набуваємо здатності руйнувати ворожу енергетичну інфраструктуру", - сказав він.

Владислав Селезньов / Фото: скріншот

Екс-представник Генштабу звернув увагу на зворотний ефект для самої Росії: у різних регіонах країни фіксуються черги за паливом, а підприємства газовидобувної та нафтопереробної галузей виходять з ладу під ударами ЗСУ.

"Тобто немає спільних точок дотику, немає готовності з боку Москви йти на певні компромісні рішення, а це означає, що навряд чи ми будемо йти на такі поступки", - сказав експерт.

Селезньов нагадав також про заяву президента Зеленського, яка пролунала кілька тижнів тому, - про те, що українська сторона розраховує змусити російського лідера прийняти умови припинення бойових дій. При цьому експерт послався на розвіддані, згідно з якими у противника достатньо ресурсів для продовження війни щонайменше до 2028 року.

"Це не дивно, адже працює російська газовидобувна та нафтопереробна промисловість, і, відповідно, до російського бюджету надходять певні фінансові кошти. І, звичайно ж, серед пріоритетних цілей забезпечення виконання положень російського бюджету - це сфера оборони, військова сфера. Тому тішити себе ілюзіями, що Путін замість гранат і патронів спрямовуватиме ці гроші на те, щоб купувати більше хліба, ну, це марна справа", - підсумував він.

Кремль постійно намагається всіх обдурити під час переговорів про перемир’я

Дипломатичну обережність поділяє й експерт зі стратегічних комунікацій, партнер компанії Truman Юрій Богданов, який виступив у проєкті "Український фокус. Ранок" на Slawa.TV та "Еспресо".

На його думку, будь-яке обговорення перемир’я з російською стороною несе системний ризик маніпуляцій та затягування процесу.

"Коли ми говоримо про будь-які перемир’я з Росією, потрібно розуміти, що російська сторона весь час намагається всіх "кинути" - це, можливо, звучить трохи вульгарно, але це точний опис ситуації", - зазначив Богданов.

Юрій Богданов / Фото: скріншот

Він попередив, що перелік російських умов може розширюватися нескінченно - від припинення українських ударів по портах до вимог про зняття санкцій з тіньового флоту. Саме тому, на його думку, партнерам Києва важливо максимально звузити рамки майбутньої угоди.

"Усі ці компоненти є інструментами підтримки ескалації на певному стабільному рівні. Тому, на мій погляд, дуже важливо і для нас, і для американців, якщо ми хочемо, щоб це перемир’я справді настало, максимально звужувати той коридор, у якому ми будемо його укладати. Адже чим більше росіяни будуть висувати різних пунктів і умов, тим менша ймовірність, що воно настане", - пояснив експерт.

Загальний прогноз аналітика залишається стриманим: перспективи реальної домовленості він оцінює скептично, посилаючись на поведінку особисто російського президента.

"Я дуже скептично налаштований щодо цього перемир’я, дуже скептично ставлюся до того, що вдасться домовитися, тому що, як і у випадку з мирними переговорами, Росія - поки що особисто Путін - не дуже готова до деескалації", - сказав він.

Окремим аргументом експерт назвав фон постійних погроз на адресу сусідніх держав. Богданов звернув увагу на обмін дипломатичними випадами між Москвою та Варшавою, а також на погрози Росії щодо країн Балтії.

"Коли сторони ведуть таку вербальну, а можливо, згодом і фізичну ескалацію, досить важко уявити будь-які локальні перемир’я у сфері енергетики", - зазначив Богданов.

Він також пояснив, чому саме український напрямок може становити інтерес для Кремля в контексті енергетичного перемир’я.

"Зрозуміло, чому Росія може хотіти укласти його саме з Україною, адже з усіх країн, які зараз перебувають у конфлікті з Росією, Україна єдина веде відкриту гарячу війну і, з іншого боку, єдина, яка дійсно може дотягнутися до російської енергетики - навіть до Уренгоя. Відповідно, РФ необхідно нейтралізувати загрозу з цього боку", - підкреслив він.

Остаточну оцінку співрозмовник пов’язав із поточними діями Москви на лінії фронту та в тилу.

"Але якщо чесно, з огляду на те, що ми бачимо, як Путін реально готується до ескалації - він ескалює конфлікт, починаючи з весни, погрожує захопити Донбас, вже давно завдає ударів по цивільній інфраструктурі, - я зараз не бачу підстав для цього перемир’я", - підсумував експерт.

Енергетичне перемир’я - останні новини на цю тему

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Трамп заявив про початок енергетичного перемир’я між Україною та Росією. США оголосили, що сторони нібито погодилися на взаємні обмеження щодо ударів по цивільній енергетичній інфраструктурі.

Зеленський у відповідь заявив, що Україна готова не завдавати ударів по РФ за умови реальної взаємності та надійних гарантій від партнерів. Київ наголосив, що формальна домовленість без механізму виконання не вважається достатньою.

Водночас Путін не хоче укладати угоду про перемир’я до настання зими, за даними співрозмовників FT, обізнаних із ходом переговорів. Вони зазначили, що атаки РФ на енергетику можуть посилити тиск на Київ.

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Про особу: Георгій Тихий Георгій Тихий - український журналіст, радник з питань комунікацій міністра закордонних справ України (2020–2024), речник Міністерства закордонних справ України (з 15 липня 2024 року), пише Вікіпедія.

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