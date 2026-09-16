Перемоги для всіх не буде: Зеленський сказав, чим закінчиться війна в Україні

Президент пояснив, чому вважає помилковою позицію партнерів щодо територіального компромісу з Кремлем.

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Зеленський розкрив справжню мету Путіна та анонсував зустріч із Трампом / Колаж: Главред, фото: скріншот

Про що сказав Зеленський:

У війні з РФ неможливий сценарій win-win

Мета Кремля - не окремі кілометри, а вся Україна

Зустріч із Трампом у Нью-Йорку відбудеться наприкінці вересня

Президент України Володимир Зеленський виключив можливість угоди, вигідної одночасно Москві та Києву. За його словами, у війні Росії проти України не може бути перемоги для обох сторін, а єдиним реальним результатом він називає припинення бойових дій заради збереження людських життів. Про це глава держави сказав в інтерв’ю президенту CBC News.

Ідею домовленості, від якої нібито виграють і Кремль, і Київ, Зеленський відкинув як відірвану від реальності.

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"Між нами кажучи, у цій війні не може бути win-win. Через стільки людських втрат вона перестала бути перемогою для обох ще в перший день", - заявив президент.

За його словами, зараз мова йде не про пошук формули, однаково прийнятної для сторін, а про припинення вбивств.

Партнери помиляються щодо цілей Кремля

Оцінки частини союзників щодо справжніх намірів Москви президент вважає небезпечним спрощенням. Він підкреслив, що доведеться змінювати думку російського диктатора.

"У нього найбільша територія у світі, і йому потрібні якісь кілометри? Ось чому це дуже дивно, коли деякі партнери кажуть: йому потрібна лише ця частина України, ось ці кілометри й усе", - зазначив президент.

Таку логіку Зеленський назвав "божевільною ідеєю". Мета Росії, переконаний він, значно ширша за окрему ділянку землі - йдеться про повне підпорядкування держави та поглинання України як частини РФ.

Санкції, США та зустріч у Нью-Йорку

Українська сторона перебуває в постійному контакті з американськими колегами, переговори тривають, а США вживають різних заходів підтримки, зазначає Зеленський.

Водночас щодо обмежувальних заходів президент був більш критичним: він переконаний, що Вашингтону слід діяти рішучіше, щоб повністю знищити здатність Росії вести війну.

Подробиці поточних переговорів поки що залишаються закритими - американська сторона попросила не виносити їх у ЗМІ, доки триває опрацювання озвучених ідей. Паралельно готується зустріч Зеленського з Дональдом Трампом у Нью-Йорку, запланована на кінець вересня.

Дивіться відео - Інтерв’ю Зеленського CBC News, у якому він зробив заяву про перемогу у війні та мирні переговори:

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський повідомив, що очікує перших результатів переговорів до кінця вересня. Українська сторона готується до контактів і розраховує, що кінець вересня може стати переломним моментом для переговорного процесу. Зеленський зазначив, що наприкінці вересня в Нью-Йорку може відбутися зустріч з американською делегацією.

Голова Офісу президента Кирило Буданов заявив, що черговий раунд мирних переговорів попередньо заплановано на жовтень 2026 року.

Об’єднані Арабські Емірати готові надати майданчик для переговорів щодо війни в Україні - про це спадковий принц Абу-Дабі особисто повідомив Володимиру Путіну. Паралельно в Кремлі заговорили про тристоронню зустріч у найближчій перспективі.

Директор ЦРУ Джон Реткліфф може відіграти ключову роль у переговорах США з Росією та Україною. Представники Білого дому розглядають варіант заміни Віткоффа та Кушнера і переглядають повноваження учасників. Остаточного рішення щодо змін у команді президента США поки що немає.

Переговори можуть поновитися, але швидкого прориву не буде: думка експерта

Керівник Центру суспільної аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок в інтерв’ю Главреду зазначив, що майбутній формат контактів уже не розглядається виключно як діалог між Вашингтоном, Києвом і Москвою. Європа прагне безпосередньо впливати на домовленості, оскільки вважає війну Росії проти України власним викликом безпеці.

"Зверніть увагу: [помічник Путіна Юрій] Ушаков, коментуючи розмову, сказав, що Путін запевнив Трампа, що жодних провокацій чи небезпеки для Європи з боку Росії не буде. Виникає питання: чому взагалі між ними відбулася така розмова і чому про це офіційно повідомляють? Тому що це є предметом переговорів", - підкреслив він.

Перспектива нового переговорного циклу, за оцінкою Клочка, поки що не супроводжується конкретними термінами чи узгодженим результатом. Москва, на його думку, має можливість і надалі розраховувати на тривале продовження бойових дій.

"Я бачу палке бажання і певну необхідність знову перейти до тристороннього формату переговорів. Чергові візити Віткоффа та Кушнера будуть подаватися як досягнення або можливість досягнень у переговорному процесі. Але це не означає, що все відбудеться швидко", - попередив Клочок.

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Про джерело: CBC CBC (Canadian Broadcasting Corporation) - це найбільша національна громадська телерадіокомпанія Канади. Вона працює двома офіційними мовами країни: англійською мовою вона відома як CBC, а французькою - як Radio-Canada. CBC News - головний англомовний новинний підрозділ, що включає цілодобовий кабельний канал CBC News Network. Основну частину бюджету CBC становлять щорічні державні субсидії від парламенту Канади, решту покривають за рахунок реклами та платних передплат. Видання дотримується лівоцентристських поглядів, має високий рейтинг довіри та репутацію надійного джерела перевірених фактів. Корпорація була заснована в 1936 році для захисту та просування унікальної канадської культури та ідентичності в умовах сильного впливу американських ЗМІ.

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