Найбільше диктатор боїться невдоволення окупантів результатами війни в Україні.

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Оточення Путіна обговорює можливий заколот / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео

Що сказав Зеленський:

Путін боїться закінчення війни в Україні

Росія не вийде з війни в Україні переможцем

Мільйон окупантів може виступити проти Путіна

Кремлівський диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін боїться зупиняти війну. Про це в інтерв'ю CBC News заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, Путін боїться за своє життя. Диктатор хвилюється, що війна в Україні не принесла РФ бажаних результатів, тож якщо її закінчити зараз, це може розлютити окупантів.

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"Вони справді думають, що якщо вони зупиняться просто зараз, це не буде перемога. Це буде зовсім протилежне. Тому якщо він залишиться на цій позиції, він боїться що солдати повернуться, будуть розлючені і виступлять проти нього", - зазначив Зеленський.

Заколот мільйона росіян проти глави Кремля оцінює як можливий і українська розвідка, і оточення Путіна. Тому диктатор боїться зупинитися на даному етапі протистояння.

Від чого залежить закінчення війни в Україні

Главред писав, що за словами керівника Центру досліджень Росії, дипломата, екс-міністра закордонних справ України Володимира Огризка, завершення російсько-української війни залежить не від дипломатії чи виснаження фронту, а від однієї конкретної спроможності Києва – масштабувати удари вглиб території Росії.

Вітчизняний оборонпром сьогодні впирається не в брак ідей чи технологій, а в цілком інший бар'єр. Більшість виробників українського озброєння сьогодні хвилюються про те, що їм не вистачає грошей, щоб ці технології масштабувати і завдавати Росії максимально потужних ударів.

Закінчення війни в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Україна допускає відновлення переговорів з Росією, однак найскладніші питання, зокрема територіальне, можуть бути остаточно врегульовані лише на рівні глав держав.

Раніше повідомлялося, що на думку Буданова, наразі найреалістичнішим сценарієм закінчення війни, або, принаймні, припинення бойових дій є зупинка на фактичній лінії фронту на день досягнення домовленостей.

Напередодні в Кремлі заявив, що "захист та підтримка тих, для кого російська мова є рідною" ж нібито одним із пріоритетів Кремля. Без вирішення цього питання врегулювати війну в Україні довгостроково нібито неможливо.

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Про джерело: CBC CBC (Canadian Broadcasting Corporation) - це найбільша національна громадська телерадіокомпанія Канади. Вона працює двома офіційними мовами країни: англійською мовою вона відома як CBC, а французькою - як Radio-Canada. CBC News - головний англомовний новинний підрозділ, що включає цілодобовий кабельний канал CBC News Network. Основну частину бюджету CBC становлять щорічні державні субсидії від парламенту Канади, решту покривають за рахунок реклами та платних передплат. Видання дотримується лівоцентристських поглядів, має високий рейтинг довіри та репутацію надійного джерела перевірених фактів. Корпорація була заснована в 1936 році для захисту та просування унікальної канадської культури та ідентичності в умовах сильного впливу американських ЗМІ.

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