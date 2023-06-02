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Після Путіна РФ може очолити ще більший нацист і диктатор - Дикий

Анна Ярославська
2 червня 2023, 08:24 оновлено 2 червня, 08:27
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У Росії чимало тих, для кого Путін поганий тим, що він - "недостатній нацист і недостатній диктатор".
Євген Дикий, Путін, Патрушев
Євген Дикий вважає, що після Путіна при владі в РФ може виявитися ще гірший диктатор / Колаж: Главред, фото: Радбез РФ

Після повалення режиму Володимира Путіна в Росії до влади може прийти хтось, хто буде ще гірше, ніж нинішній кремлівський диктатор. Такий варіант не виключив політичний і військовий експерт, колишній командир взводу батальйону "Айдар", директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

"Така ймовірність дуже не нульова. Серед тих сил, які можуть зіграти роль у майбутній "російській смуті", є чимало тих, для кого Путін поганий не тим, що він нацист і диктатор, а тим, що він недостатній нацист і недостатній диктатор. Це якраз цілком можливо", - сказав Дикий під час чату на Главреді.

При цьому експерт упевнений, що українцям варто перестати думати про те, що відбувається серед веж Кремля і хто з представників еліти має більше або менше впливу.

"Класик писав: "Нехай собі як знають божеволіють, конають, нам своє робить". Для нас Росія – це імперія зла, чия армія в кількості 400 тисяч багнетів стоїть на нашій території, і це все підлягає утилізації та знищенню. Займатися треба саме цим, а не сидіти і мріяти, що ж у них там всередині може статися", - додав Дикий.

Дивіться відео чату з Євгеном Диким на Главреді:

Повалення Путіна

Соціолог Ігор Яковенко сказав, що Путін спробує не допустити приходу наступника, оскільки вважає, що той накаже його заарештувати і покладе на нього всю відповідальність. На думку Яковенка, Путін втратить владу після того, як Україна звільнить Крим.

Колишній командувач Сухопутних військ США в Європі Бен Годжес заявив, що гірше президента в РФ, ніж Путін, вже не буде. Як вважає американський військовий, світу слід готуватися до можливого розпаду Росії на окремі республіки.

Росія залишається величезною загрозою для НАТО, але навіть після повалення російського диктатора Володимира Путіна це не зміниться. Після повалення Путіна ситуація може лише погіршитися, вважає начальник штабу Військово-Повітряних сил Великої Британії Майк Вігстон.

Інші новини:

новини Росії Володимир Путін війна Росії та України Євген Дикий
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