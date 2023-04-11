Після деокупації Криму влада в РФ обвалиться, а Путіна може заарештувати наступник – Яковенко

Путін втратить підтримку в Росії після того, як українські військові звільнять Крим від російських окупантів. Російська влада після цього провалиться у смуту.

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Після деокупації Криму влада в РФ обвалиться, вважає Яковенко/ сайт Кремля, скрін

Коли українські військові звільнять Крим, у країні-агресорці Росії може обвалитися влада, тому що силовики припинять її підтримувати. Російський диктатор Володимир Путін втратить свою підтримку, а ті настрої, які зараз висловлює російський терорист Ігор Гіркін, можуть стати масовими.

Російська влада після цього провалиться у смуту. Таку думку висловив російський опозиційний політик та журналіст Ігор Яковенко в інтерв’ю "Обозревателю".

"Після цього російська влада провалиться у смуту. Це відомий стан у російській історії, який неодноразово виникав, у результаті якого встановлювалася інша конструкція влади. У цьому випадку смута призведе до того, що ця імперіалістична колоніальна війна переросте у мафіозну війну за розподіл територій та власності", – прогнозує Яковенко.

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При цьому Путін намагатиметься не допустити приходу до влади в РФ якогось наступника після себе.

"Просто тому, що Путін чудово розуміє, що будь-який наступник насамперед накаже заарештувати самого Путіна та покладе на нього відповідальність за всі нещастя, які він приніс Росії", – зазначає Яковенко.

За його словами, РФ може розпастися на окремі частини, і кожною з цих частин керуватимуть окремо різні очільники.

Хто такий Ігор Яковенко Ігор Олександрович Яковенко (нар. 13 березня 1951, Москва) – російський журналіст, соціолог, педагог і громадський діяч. Колишній секретар Спілки журналістів Росії, колишній депутат Державної думи. Генеральний директор Національної тиражної служби. Голова профспілки журналістів "Журналістська солідарність", пише Вікіпедія.

Звільнення Криму

Президент Володимир Зеленський заявив, що звільнення Криму – безальтернативний варіант подальшого розвитку подій. РФ влаштувала тотальне беззаконня в окупованому Криму. Немає жодних альтернативних варіантів, крім звільнення Україною півострова. Саме з окупації Криму почалася спроба Москви поневолити українців і народи цивілізованої Європи.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначає, що громадяни країни-агресора Росії, яка окупувала український Крим, стали вдвічі менше цікавитися відпочинком на півострові. Вони вже розуміють, що час контролю з боку Москви над захопленою територією України добігає кінця.

У Зеленського назвали найбільш ймовірний сценарій звільнення Криму. Постійний представник президента в Криму Таміла Ташева зазначає, що звільнення півострова відбуватиметься військовим шляхом. Разом з тим Ташева запевняє, що оновлена "Стратегія деокупації та реінтеграції тимчасово окупованого Криму" буде готова вже влітку.

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