Кисельов пояснив, чому Росія історично приречена на розвал

Як стверджує Євген Кисельов, певні варіанти розпаду країни-агресора РФ неминучі.

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Євген Кисельов / колаж фото ua.depositphotos.com

Повторення варіанту з розвалом СРСР в нинішній час з країною-агресором РФ залежить від масштабу поразки, яку путінський режим зазнає у війні з Україною. Про це в інтерв'ю Главреду розповів журналіст, телеведучий, політичний аналітик Євген Кисельов.

"Залежить від того, якою буде ця поразка. Якщо буде втрачено Крим, мені важко собі уявити, як це можна буде пояснити якщо не широкій публіці, то своєму найближчому оточенню. Я використовую слово "еліта", але розумію, що нічого елітного там не залишилося, це люди без сорому і совісті і навіть не завжди з належним рівнем освіти та інтелекту, але політологічно вони – еліта. І ось їм буде важко пояснити, як так вийшло, що Крим втратили. Для "піпла", обивателів можна буде щось придумати і сказати, що ми, наприклад, вирішили тимчасово залишити півострів, вивести звідти наші військові частини. Щоб, мовляв, захистити від можливого кровопролиття і руйнувань російських жителів цього півострова. Непереконливо, але" піпл схаває", що називається", ‒ вважає він.

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Кисельов стверджує, що певні варіанти розпаду країни-агресора РФ неминучі ‒ і в першу чергу вказав на регіони Північного Кавказу, в другу ‒ на Башкортостан і Татарстан.

"Якісь варіанти розпаду неминучі. Перш за все, це Північний Кавказ. Подивіться, як себе останнім часом веде Кадиров – його не чути і не видно, з України він, що називається, втік або свідомо пішов. Ніяких "кадировців" ми не бачимо на фронті, а він періодично виступає з різного роду натяками про те, що колись воював за незалежність Ічкерії, але тоді його не підтримав захід, і тому йому довелося домовлятися з Москвою, щоб зберегти Чечню і чеченський народ. Відвертий сигнал прихильникам незалежної Ічкерії, що, мовляв, у разі чого – я з вами, і все, що було досі – це тимчасове, я готувався до наступної фази боротьби за незалежність. Тому на Північному Кавказі може статися все, що завгодно. З Татарстаном і Башкортостаном історія трохи складніше, тому що ці території (хоча там є потенціал руху за національну незалежність) географічно надзвичайно невигідно розташовані. Все ж таки, коли розвалювався Радянський Союз, всі республіки мали зовнішні кордони і вихід в навколишній світ, а багато територій, які теоретично могли б пограти в незалежність всередині РФ, не мають виходу ні до моря, ні до зовнішніх кордонів. І це, звичайно, серйозна перешкода", ‒ сказав він.

Хто такий Євген Кисельов? Євген Олексійович Кисельов — 15 червня 1956, Москва, РРФСР, СРСР) - російський і український журналіст, медіаменеджер, політичний оглядач, телеведучий, пише Вікіпедія.

Кисельов вважає, тільки-но путінська вертикаль влади по-справжньому ослабне, то деякі представники регіонального начальства негайно почнуть забирати собі якомога більше влади і ресурсів.

"Якщо ослабне центральна влада, то автоматично почнеться бродіння на місцях. Автоматично регіональні лідери стануть забирати більше влади і ресурсів. Адже в деяких суб'єктах РФ є місцеві царьки, які призначені з Москви Путіним і, безумовно, лояльні до нього. Але лояльність до сильного царя - це одна історія, але якщо цар ослаб, то який сенс продовжувати цю гру? Ті з них, хто зможе створити якісь приватні військові кампанії, свої регіональні армії, можуть поборотися за максимум Незалежності з Москви", - сказав він.

Крім того, каже Кисельов, країна-агресор РФ приречена на Поділ з історичних причин.

"Історично Росія приречена на те, щоб розділитися на кілька держав. Далекий Схід - окремо, Сибір, Урал теж окремо. Там є певні традиції. І люди, що живуть в Сибіру, наприклад, дуже часто не люблять, коли їх називають росіянами. Вони кажуть:"Ми не росіяни, ми – сибіряки". На Уралі є такого роду настрої, люди на Далекому Сході частенько ідентифікують себе трохи інакше, як приморці. Помори на півночі, по берегах Білого моря. У людей в Калінінграді, колишньому Кенігсберзі, також особлива ментальність і особливе сприйняття через те, що це російський ексклав на території Євросоюзу. Тому варіанти можливі самі незвичайні", - підсумував він.

Дивіться відео інтерв'ю Євгена Кисельова Главреду:

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