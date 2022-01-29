Джонсон наступного тижня відвідає Україну, а потім поговорить з Путіним - The Guardian

Джонсон наступного тижня відвідає Україну, а потім поговорить з Путіним / Reuters

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон наступного тижня планує відвідати Україну і провести телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

Як повідомляє The Guardian з посиланням джерела в британському уряді, Джонсон відвідає Україну, після чого проведе переговори з главою Кремля.

"Прем'єр-міністр сповнений рішучості прискорити дипломатичні зусилля і посилити стримування, щоб уникнути кровопролиття в Європі. Він ще раз скаже про необхідність того, щоб Росія відступила і вступила в дипломатичні відносини, коли він говоритиме з президентом Путіним на цьому тижні", - зазначив представник Даунінг-стріт.

Також у виданні зазначили, що Джонсон розгляне варіанти стримування російської агресії проти України, включаючи нове розгортання військ НАТО.

Крім того, очікується, що вже в понеділок Лондон оголосить про намір ввести більш жорсткі санкції проти Росії, якщо вона зважиться на вторгнення.

Реклама

Раніше прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що у Росії є план "блискавичної війни на території України". Такий вислів він озвучив на підставі даних розвідки.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон попередив Росію про можливість "нової Чечні". Про це він заявив у контексті загрози вторгнення РФ в Україну. Джонсон заявив, що ця витівка може стати для країни-агресора "болючою, жорстокою і кривавою".

Читайте також: