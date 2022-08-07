Поразка у війні та повалення Путіна: експерт назвав сценарій революції у Росії

Режим Путіна піде з Кремля, коли зазнає поразки на зовнішньополітичній арені - Ейдман / Колаж УНІАН

Для запуску сценарію повалення режиму Володимира Путіна у Росії, влада повинна зазнати великої поразки на світовій політичній арені. Тоді люди, і навіть еліти, зможуть вийти на вулиці і почати протести. Такі прецеденти вже були в історії у 1905 році після поразки Москви в російсько-японській війні, у лютому 1917 року після невдач під час Першої світової, і у 1991 році, коли стався розпад СРСР. Про це заявив соціолог, публіцист, автор книг ("Система Путіна", "Нова національна ідея Путіна" та ін.) Ігор Ейдман.

У чаті на Главреді він розповів про те, що для того, щоб відбулося падіння режиму Путіна, влада повинна зазнати великої зовнішньополітичної поразки. Тоді люди знову зможуть вийти на вулиці і протестувати.

"Влада повинна програти і похитнутися. Тоді зникне страх, і люди можуть знову вийти на вулиці, почати протестувати, бунтувати. Це можуть почати робити і прості люди, і еліти. Мета має зводитися до поразки, деорганізації влади, послаблення репресивного гніту, втрати суспільством страху, а далі вже, як казав Ортега-і-Гассет, повстання мас. Повстання мас, повстання інститутів, розбрат у суспільстві і т.д. Але поштовхом до цього має послужити поразка – велика зовнішньополітична поразка", - пояснив експерт.

Також у якості прикладу він навів три історичні ситуації, коли влада програвала на світовій політичній арені, після чого відбувалася зміна влади.

"Так було в процесі поразки в російсько-японській війні – в 1905 році почалася перша російська революція. В процесі невдач Росії у Першій світовій війні в лютому 1917-го сталася друга революція в Росії. Після поразки в холодній війні і невдачі афганської авантюри в 1991 році сталася третя масштабна революція – падіння СРСР. Тобто завжди це відбувалося після того, як владу боляче били на міжнародній арені", - підкреслив Ігор Ейдман.

Раніше Ейдман зробив прогноз про те, що після відходу Путіна Росія намагатиметься налагодити відносини з Україною. Одним з питань стане повернення Криму. На думку соціолога, врешті-решт, окупований півострів повернеться під контроль Києва.

Також Ігор Ейдман вважає, що Україні не просто так не надають зброї для нанесення нищівного удару по Кримському мосту. Як вважає експерт, американці побоюються непередбачуваної реакції Путіна. Вони мають намір повільно дотискати чинний політичний режим у Росії.

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