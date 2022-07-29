Путін може перейти до "плану D" через провали у війні в Україні – міністр оборони Британії/ УНІАН

Російський диктатор Володимир Путін може змінити стратегію у війні проти України. До такого кроку його підштовхують постійні провали та невдачі у війні.

Невдачі російської армії помічені у "багатьох місцях" в Україні. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес в ефірі телеканалу Sky News.

За його словами, через те, що плани Кремля провалюються і дії армії РФ на фронті не приносять бажаного результату, Путін може приступити до "плану D". Адже усі попередні плани не спрацювали.

"Нині росіяни зазнають невдач у багатьох місцях фронту... Путінські плани A, B і C зазнали невдачі, і він може звернути увагу на план D", – висловив переконання Воллес.

Раніше Воллес зазначав, що стратегія російського диктатора Володимира Путіна у війні проти України нагадує прогін армії РФ "через м'ясорубку". Ситуація, у якій перебувають російські окупанти, дуже складна.

Нагадаємо, українські військові знищили ще два склади боєприпасів російських загарбників, які розміщувалися в окупованому Іловайську на Донеччині та у Брилівці на Херсонщині.

Читайте також: