Путін може перейти до 'плану D' через провали у війні в Україні – міністр оборони Британії

Російська армія може змінити свою стратегію.
Російський диктатор Володимир Путін може змінити стратегію у війні проти України. До такого кроку його підштовхують постійні провали та невдачі у війні.
Невдачі російської армії помічені у "багатьох місцях" в Україні. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес в ефірі телеканалу Sky News.
За його словами, через те, що плани Кремля провалюються і дії армії РФ на фронті не приносять бажаного результату, Путін може приступити до "плану D". Адже усі попередні плани не спрацювали.
"Нині росіяни зазнають невдач у багатьох місцях фронту... Путінські плани A, B і C зазнали невдачі, і він може звернути увагу на план D", – висловив переконання Воллес.
Раніше Воллес зазначав, що стратегія російського диктатора Володимира Путіна у війні проти України нагадує прогін армії РФ "через м'ясорубку". Ситуація, у якій перебувають російські окупанти, дуже складна.
Нагадаємо, українські військові знищили ще два склади боєприпасів російських загарбників, які розміщувалися в окупованому Іловайську на Донеччині та у Брилівці на Херсонщині.
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