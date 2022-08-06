"Поки не бризне гній": Ейдман пояснив, чому Путін істерично боїться втрати Криму

Чому Путін боїться удару по Кримському мосту / Фото GeneralStaff.ua, twitter.com/Krymsky_bridge

Американці не дурні, вони не хочуть ескалації ситуації, тому не постачатимуть Україні далекобійну зброю, необхідну для того, аби зруйнувати Кримський міст. Про це під час чату на Главреді розповів соціолог, публіцист, автор книг ("Система Путіна", "Нова національна ідея Путіна", тощо) Ігор Ейдман.

"Американці - не дурні, вони не хочуть ескалації ситуації, тому не постачають Україні далекобійну зброю. Вони розуміють, що Путін – абсолютний псих і маніяк, і, якщо щось подібне станеться, то він може викинути що завгодно. Путіна краще душити повільно і поступово, що американці й роблять. Вони намагаються його поступово позбавляти ресурсів, придушувати, щоб в якийсь момент він просто дематеріалізувався. Так видавлюють гнійний чиряк: на нього поступово тиснуть-тиснуть, поки в якийсь момент не бризне гній - і чиряк дематеріалізується", – зазначив експерт.

За словами Ейдмана, різкі рухи, такі як руйнування Кримського моста, можуть "надати непередбачуваний ефект, тому краще тиснути Путіна поступово".

Експерт вважає, що "Крим в хворій голові Путіна – це якась особлива точка".

"Я застав радянський час і пам'ятаю, що Крим в колективному несвідомому росіян чомусь завжди був болючою точкою. Якщо виражатися фрейдистською мовою, мовою психоаналізу, то для багатьох росіян акт втрати Криму був схожий на кастрацію. Побутував такий міф, легенда, що Хрущов овечими ножицями відрізав у росіян їхній ерегований Крим, і вони після цього стали неповноцінними. Цю маячню я чув зі шкільних років. "Хрущов віддав Крим хохлам", – так говорили не мої родичі (мої родичі-інтелігентні люди), але в школі від менш інтелігентних товаришів я це чув неодноразово. А Путін якраз із середовища людей з не дуже високим рівнем культури, з бидловатого плебсу. Цей бидловатий плебс завжди плакав щодо Криму", - повідомив він.

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"Ось Путін і вирішив, що, анексувавши Крим, він повернув Росії чоловічу силу, і тепер Російська імперія знову все може і готова згвалтувати будь-якого сусіда. Тому для Путіна втрата Криму або якісь погрози півострову особливо болючі. Якщо вдарити по Криму або мосту, то істерія Путіна може зашкалити. Головна небезпека - це, природньо, ядерна зброя, але не тільки вона. Можливі й криваві бомбардування, тощо. При тому, що вже скоєно безліч жахливих злочинів, ще є куди "рости", - підсумував Ігор Ейдман.

Раніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що Кримський міст може бути знищений ЗСУ одним пострілом. За його словами, для цього потрібно, щоб удар був нанесений в той момент, коли по ньому буде їхати поїзд з російськими боєприпасами.

Радник керівника офісу президента Олексій Арестович вважає, що якщо окупанти РФ порахували Україну нібито винною в ситуації з "нападом" на штаб Чорноморського флоту безпілотника, вони повинні бути стурбовані ситуацією з Кримським мостом. Він порадив їм бігти по цій естакаді.

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