"РФ буде домовлятися з Україною, почнеться торгівля": Ейдман розповів про деокупацію Криму

Ігор Ейдман / скріншот

Росія намагатиметься налагодити відносини з Україною після падіння путінського режиму. Одним з питань буде деокупація Кримського півострова.

Під час чату на Главреді соціолог, публіцист, автор книг ("Система Путіна", "Еова національна ідея Путіна" та ін.) Ігор Ейдман зазначив, що нове російське керівництво після падіння путінського режиму буде відновлювати нормальні відносини із Заходом, в тому числі економічні та політичні.

"А для цього спочатку доведеться домовитися з Україною. Про це захід вже говорить Росії безпосередньо: поки вона не домовиться з Україною, ніякі санкції не будуть зняті", - пояснив експерт.

Також він зазначив, що повернення Криму Україні, можливо, буде проходити двома варіантами.

"Якщо повернення до кордонів, які були до 24 лютого, очевидно, то далі почнеться якась торгівля. І тут можуть бути різні варіанти. Зокрема, може бути якийсь перехідний період з Кримом. А може бути й інакше, якщо російська влада впаде тотально - так, що вся держава повалиться (це теж може бути). У цьому випадку російські окупанти просто втечуть з Криму стрімголов. Так що питання Криму абсолютно не закрите. І я впевнений, що в кінцевому підсумку Крим повернеться", - зазначив Ейндман.

Раніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що Кримський міст може бути знищений ЗСУ одним пострілом. За його словами, для цього потрібно, щоб удар був нанесений в той момент, коли по ньому буде їхати поїзд з російськими боєприпасами.

Радник керівника офісу президента Олексій Арестович вважає, що якщо окупанти РФ порахували Україну нібито винною в ситуації з "нападом" на штаб Чорноморського флоту безпілотника, вони повинні бути стурбовані ситуацією з Кримським мостом. Він порадив їм бігти по цій естакаді.

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