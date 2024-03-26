Україна може отримати вдвічі більше снарядів ніж планувалось: заява МЗС Чехії

Очільник МЗС Чехії заявив, що хоча поставка снарядів для України за чеською ініціативою ще не почалась, але ситуація із забезпеченням ЗСУ вже змінилась.

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ЗСУ можуть отримати вдвічі більше снарядів в рамках ініціативи Чехії / Колаж Главред, фото: УНІАН, Defense Express

Українській армії можуть передати вдвічі більше снарядів у рамках ініціативи Чехії, що означає можливе постачання 1,5 мільйона боєприпасів для артилерії. Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський в коментарі Bloomberg.

Ліпавський також зазначив, що чеська ініціатива, спрямована на закупівлю близько 800 000 снарядів з джерел за межами Європейського Союзу, вже демонструє свою ефективність, хоча до моменту доставки значної кількості боєприпасів можуть залишатися ще кілька тижнів.

"Як ми бачимо, це вже допомагає Україні краще воювати, тому що вони знають, що матимуть постачання свіжих боєприпасів, що змінило їхнє бачення використання наявних запасів", - сказав Ліпавський. відео дня

Ліпавський заявив, що чеська ініціатива не може бути самою по собі достатньою для підтримки України. Він наголосив, що фінансування перших поставок до України має бути забезпечене перед відправленням вантажів.

"Ми можемо зробити набагато більше, ніж спочатку оголошена кількість", - сказав він, назвавши цифру в 1,5 мільйона снарядів як потенційний обсяг.

Снарядний голод у ЗСУ Українські військові говорять про серйозні побоювання через відсутність військової допомоги від США. Вони наголошують, що зараз дуже відчувається перевага російських окупантів, і вони вважають це "поворотним моментом" у війні, йдеться у публікації CNN. Колишній командир батальйону "Айдар" Євген Дикий підтвердив, що загострення ситуації на фронті сталося через накладення одразу двох проблем - дефіциту особового складу та снарядів. "Ми стали просто жертвами Дональда Трампа та його прихильників, і через чиє блокування ми зараз не маємо снарядів великих калібрів", - сказав він.

Чеська ініціатива із постачання снарядів - допомога ЄС для України

Чехія, шукаючи способи отримати необхідні боєприпаси для України, використовує старі зв'язки та контакти з часів холодної війни. У зв'язку з блокуванням допомоги від США та повільним розвитком військового виробництва на Заході, Прага вирішила закуповувати боєприпаси у країн-союзників Росії. Про це повідомили в The Wall Street Journal.

Федеральний уряд Німеччини зобов'язався витратити 300 мільйонів євро (приблизно 326 мільйонів доларів США) на закупівлю 800 тисяч снарядів та інших боєприпасів для потреб ЗСУ в рамках ініціативи, яку очолює влада Чехії. Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Україна очікує першу поставку артилерійських боєприпасів за чеською ініціативою в квітні . Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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