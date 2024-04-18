"Допомога Україні критично важлива": Джонсон зробив рішучу заяву

На світовій арені настав критичний час, агресорка Росія здатна атакувати союзників по НАТО, сказав спікер Палати представників Майк Джонсон.

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Путін здатний напасти на Балкани або влаштувати розбірки з Польщею - Джонсон / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Надання військової підтримки Україні критично важливе, настав гострий період на світовій арені. Глава Кремля Володимир Путін, який діє в координації з Китаєм та Іраном, здатний напасти на Балкани, Польщу або інших союзників щодо НАТО. Про це заявив спікер Палати представників Майк Джонсон.

В ефірі C-SPAN він розповів про те, що зараз критично важливо ухвалити рішення щодо надання Україні військової допомоги.

"Історія судить нас за те, що ми робимо. Зараз критичний час, критичний час на світовій арені. Я міг би прийняти егоїстичне рішення і вчинити по-іншому, але я роблю те, що вважаю правильним. Я вважаю, що надання допомоги Україні зброєю зараз критично важливе. Я дійсно так вважаю", - зазначив Джонсон. відео дня

Голова нижньої палати Конгресу "волів би послати кулі в Україну, ніж американських хлопчиків". За словами Джонсона, він особливо переймається ситуацією, оскільки його син восени вступатиме до морської академії.

Путін здатний напасти на союзників щодо НАТО

Крім того, спікер Палати представників переконаний, що Росія здатна напасти на НАТО. Вона координує свої дії з Китаєм та Іраном, які разом є віссю зла.

"Я справді вірю даним розвідки і брифінгам, які ми отримували, що, я вважаю, Сі, Володимир Путін та Іран - це вісь зла. Я думаю, що вони координують свої дії. Я думаю, що Володимир Путін продовжував би марширувати Європою, якби йому дозволили. Я думаю, що він може піти на Балкани. Я думаю, що у нього можуть бути розбірки з Польщею або одним із наших союзників щодо НАТО", - підкреслив Майк Джонсон.

У США проголосують за допомогу Україні - головні новини:

17 квітня Майк Джонсон заявив, що законопроєкт щодо фінансування військової допомоги Україні виноситься на обговорення Палати представників. За його словами, у суботу, 20 квітня, законодавці голосуватимуть за цей документ. Підтримка України буде голосуватися окремим документом.

Україна отримає $61 млрд і ATACMS - йдеться в тексті законопроєкту, який опублікувала Палата представників. Фінансування буде надано в кредит. Оплачуватися військова підтримка може, зокрема, і конфіскованими російськими активами. Частину боргів Україні може списати президент США.

Пізніше з'явилася реакція Байдена на публікацію проєкту допомоги Україні на $61 млрд. Глава Білого дому заявив, що він рішуче підтримує ініціативу і негайно підпише законопроєкт після його ухвалення.

Призупинення військової допомоги США для України - історія питання 6 грудня 2023 року законопроєкт, який був поданий президентом США Джо Байденом, і включав допомогу Україні, не пройшов процедурного голосування у Сенаті США. Республіканці у Палаті представників відмовилися голосувати, вимагаючи спочатку розглянути запропоновані ними заходи щодо захисту кордону з Мексикою та зміни до міграційного законодавства. Це призвело до зупинки підтримки України Сполученими Штатами Америки. Законопрект Джо Байдена передбачає передбачає понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні, 14 мільярдів доларів Ізраїлю та 4,83 мільярда доларів на підтримку партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, для стримування агресії з боку Китаю.

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