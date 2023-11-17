Поляки погрожують перекрити ще один пункт пропуску з України: що відомо

Польські далекобійники "не задоволені швидкістю" переговорів з польським та українським урядами.

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У Польщі погрожують перекрити ще один пункт пропуску з України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, відкриті джерела

З 20 листопада буде перекритий ще один пунктів пропуску з України в Польщу. Учасники акції, яку влаштувала одна з польських асоціацій перевізників, почнуть блокувати пункт "Медика – Шегині".

Учасник акції Томаш Борковський заявив, що далекобійники "не задоволені швидкістю" переговорів з польським і українським урядами і чекають нового раунду, передає DW.

Як відомо, польські перевізники з 6 листопада блокують пункти пропуску на знак протесту проти нібито "недобросовісної конкуренції" з боку українських перевізників. На даний момент заблоковані три пункти пропуску: "Корчова-Краковець", "Гребенне - Рава-Руська", "Дорогуськ - Ягодин".

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Блокування пунктів пропуску призвело до величезних черг по обидва боки кордону.

Польща блокує рух вантажівок з України - що відомо

Польські перевізники почали страйк, що вже призвело до обмежень у русі вантажівок на кордоні з Україною.

За інформацією польських ЗМІ, учасники страйку планують продовжити свій протест "упродовж двох повних місяців до 6 січня 2024 року", вони також висунули вимоги - зокрема, скасування так званого транспортного безвізу для вантажівок з України.

Посол України в Польщі Василь Зварич назвав дії поляків "ударом у спину України".

Спікер Держпогрнаслужби України Андрій Демченко заявив, що Польща не приймає вантажівки з України лише через пункт пропуску "Ягодин", в той же час на двох інших КПП - "Краковець" і "Рава-Руська" - потік транспорту триває. Однак, ускладнення руху відзначається на всіх трьох напрямках.

Страйк перевізників на кордонах з Польщею може призвести до кримінальній процедурі Єврокомісії проти Польщі. Відповідно до законодавства ЄС, влада Польщі зобов'язується забезпечувати вільний рух вантажівок з України на кордонах.

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