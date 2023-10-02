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"Німеччина потягнеться до росіян": Польща застерігає Зеленського від союзу з німцями

Ангеліна Підвисоцька
2 жовтня 2023, 00:28 оновлено 2 жовтня, 00:28
Прем'єрміністр Польщі закликає Зеленського пам'ятати про допомогу Польщі.
Моравецкий, Зеленский
Моравецький розкритикував заяву Зеленського / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот YouTube

Прем'єрміністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував заяву українського президента Володимира Зеленського в ООН. Моравецький назвав її "недоречною". Про це повідомляє Dziennik Gazeta Prawna.

Він хоче, щоб Зеленський "не забував" про допомогу Варшави. Водночас він намагається переконати, що Німеччина "завжди буде прагнути до союзу з росіянами".

"Я розумію, що він (Зеленський - Главред) зараз думає, що у нього буде тісний союз з Німеччиною. Дозвольте попередити вас, що Німеччина завжди буде прагнути до союзу з росіянами через голови країн Центральної Європи. Це Польща прийняла під свої дахи кілька мільйонів українців, це поляки вітали українців, це ми найбільше допомагали в той час, коли німці хотіли послати в обложений Київ 5 тисяч касок. Не варто забувати про це, президент Зеленський", - сказав Моравецький.

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Конфлікт між Україною та Польщею

Як повідомляв Главред, Словаччина, Польща та Угорщина в односторонньому порядку запровадили національну заборону на імпорт сільськогосподарських товарів з України.

Після цього Україна подала до СОТ позови проти Польщі та інших країн ЄС через заборону імпорту с/г продукції. У Мінекономіки України висловили сподівання, що держави знімуть свої обмеження з України і тоді не доведеться довго зʼясовувати відносини в судах.

Згодом польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що Варшава зараз зосереджена на переозброєнні власної армії, а тому припинила передавати військову допомогу Україні.

Окрім того, Моравецький "наїхав" на Зеленського. Прем’єр-міністр Польщі заявив, що хоче сказати президенту України Володимиру Зеленському, аби він більше ніколи не "ображав" поляків, як це нібито він зробив під час виступу в ООН.

Водночас президент Польщі Анджей Дуда заявив, що слова прем'єр-міністра Матеуша Моравецького про припинення військової допомоги Україні вирвали з контексту. Дуда заявив, що його країна буде передавати Україні зброю, яка заміщується новою технікою, придбаною Польщею для своєї армії.

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