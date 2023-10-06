"Це дуже абсурдно": Польща звернулась до України з новою скандальною заявою

Після рішення України поставити "на паузу" процес щодо зернового питання у Світовій організації торгівлі, у Польщі заявили, що цього замало.

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Польща вимагає від України скасувати позов в СОТ / Колаж Главред, фото: Офіс президента, depositphotos.com

Офіційна позиція польського уряду визнає недостатнім рішеня України "поставити на паузу" процес у СОТ у зв’язку із зерновим конфліктом. Про це заявив речник польського уряду Пьотр Мюллер в ефірі RMF FM.

"Зрештою, ми вимагаємо відкликання скарги, а не призупинення розгляду. Це хороший крок, але недостатній. Абсолютно не йдеться про скасування зернового ембарго", – сказав Мюллер.

Такої ж думки дотримується і міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус. Він прокоментував призупинення Україною розгляду скарг на Польщу, Угорщину та Словаччину до Світової організації торгівлі (СОТ).

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"Ми не знаємо, що означає призупинення розгляду скарги. Вимагаємо відкликати скаргу, оскільки вона є безпідставною та абсурдною", - заявив Телус для PAP.

Він також звинувати Україну в тому, що вона нібито не може скаржитись на Польщу, яка захищає інтереси своїх аграріїв.

"Це дуже абсурдно. І наш заклик до української сторони такий: якщо ми хочемо покращити умови наших відносин, то цю скаргу потрібно просто відкликати, а не говорити про якесь призупинення", - наголосив міністр.

Він додав, що Польща не має підтвердження від СОТ про призупинення розгляду скарги і запитує українську сторону, що це означає.

Зерновий конфлікт з Польщею

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про готовність розширити заборону на ввезення продукції з України, якщо Київ "буде ескалювати конфлікт".

Також раніше, міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус заявив, що Польща допускає блокування вступу України до ЄС, якщо країни блоку не вирішать питання з експортом українського зерна.

Після цього, як повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства України, влада України і Польщі домовилися знайти рішення по експорту української аграрної продукції, яке буде враховувати інтереси обох країн.

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