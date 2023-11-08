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Польща різко виступила проти вступу України до ЄС без вирішення одного питання

Ангеліна Підвисоцька
8 листопада 2023, 16:50оновлено 8 листопада, 17:20
Йдеться про розв'язання питання про ексгумацію жертв Волинської трагедії.
Україна, ЄС, Павло Яблонський
У Польщі виступають проти вступу України до ЄС без вирішення одного питання / Колаж: Главред, фото: УНІАН, уряд Польщі

У Польщі заявили, що Україна не може вступити до Євросоюз, поки не буде вирішено "значну суперечку" між країнами. Йдеться про ексгумацію жертв Волинської трагедії. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський у інтерв'ю Радіо ZET.

"Я говорю про реальність: якщо ми повинні бути в одному союзі з країною, з якою у нас є значна суперечка, то суперечка повинна бути вирішена, інакше важко співпрацювати", - сказав Яблонський.

Він цинічно додав, що без розв'язання цього питання Україна "не може мріяти" про вступ до ЄС.

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"Я завжди про це кажу і скажу ще раз: на нашу думку, без розв'язання цього питання, і багато українців це вже усвідомлюють, Україна не може мріяти про вступ до ЄС", – додав він.

Що відомо про Волинську трагедію

Волинська трагедія сталася в 1943 році. На території Західної України та Волині почалося масове знищення етнічного польського цивільного населення Українською повстанською армією. Він розпочався в березні і досяг піку в липні того ж року. Польська сторона проводила відповідні дії, що призвело до значних жертв серед українського цивільного населення.

З другої половини 1943 року знищення поляків почалося вже на території Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської областей. Цю трагедію вважають найбільш кривавим епізодом польсько-українського конфлікту в середині ХХ століття. Варто зазначити, що Польський Сейм вважає Волинську різанину геноцидом польського народу.

Вступ України в ЄС

Нагадаємо, що Урсула фон дер Ляєн оцінила прогрес України на шляху до ЄС. Україна досягла значних успіхів під час впровадження реформ, необхідних для початку переговорів щодо вступу в Європейський союз.

Зеленський розкрив деталі рішення ЄС. 7 листопада Володимир Зеленський виступив із традиційним зверненням до українців, в якому обговорив важливу подію, що очікує нашу країну в середу, 8 листопада.

Експерт дав прогноз на вступ України до ЄС. Володимир Фесенко вважає, що позитивні прогнози щодо початку переговорів про вступ України до Євросоюзу справдяться.

8 листопада стало відомо про те, що Єврокомісія розпочне процес переговорів щодо вступу України до ЄС. Голова ЄК Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна виконала 90% реформ, яких від неї очікував ЄС.

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