Росія може влаштувати нові масовані ракетні атаки: Зеленський про загрозу

Значні обсяги виробництва ракет у Росії й надалі становлять серйозну загрозу, попередив президент.

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Володимир Зеленський попередив про загрозу нових ударів з боку РФ / колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Головне із заяв Зеленського:

Обсяги виробництва ракет у РФ становлять серйозну загрозу

Ворог може виробляти близько 120 балістичних ракет щомісяця

Російський військово-промисловий комплекс зберігає високий рівень випуску ракетного озброєння, що дозволяє армії РФ регулярно завдавати масованих ударів по території України.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час звернення до учасників засідання Ради Україна – НАТО, яке відбулося в Києві.

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За його словами, значні обсяги виробництва ракет у Росії продовжують становити серйозну загрозу для українських населених пунктів та об'єктів інфраструктури.

"Росія має здатність виробляти близько 120 балістичних ракет щомісяця. І це тільки балістичні ракети. Росія також виробляє інші типи ракет", – підкреслив Зеленський.

Президент зазначив, що саме ракетна небезпека залишається одним із ключових викликів для країни в умовах триваючої війни.

"Очевидно, що це найбільша загроза, з якою ми зараз стикаємося", – додав він.

Також глава держави звернув увагу на нещодавні масштабні атаки з боку Росії, під час яких використовувалися різні засоби повітряного ураження.

/ Главреда

"Вчора лише в результаті однієї масованої атаки Росія вбила 23 людини в нашій країні, серед них були діти. Росіяни застосували велику кількість дронів – понад 650 протягом ночі та ще близько 100 протягом дня", – підсумував Зеленський, додавши, що найнебезпечнішою загрозою є ракети.

Це означає, що щомісяця РФ може здійснювати кілька масштабних масованих атак на додаток до постійного ракетного терору, який вони вже здійснюють, додав президент.

РФ готує удар по Києву: попередження експерта

Військовий експерт Олег Жданов зазначає, що ймовірність повторення великих ударів по Києву, як і раніше, залишається значною, однак між такими атаками російська сторона може витримувати більш тривалі паузи.

Він також підкреслив, що під час останнього обстрілу російські сили задіяли майже всі види ракетного озброєння, включаючи навіть міжконтинентальну балістичну ракету.

Удари РФ по Україні — новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що розвідка заздалегідь дізнається про масовані удари РФ. Українська та американська розвідки в ряді випадків отримують інформацію про підготовку таких ударів ще за кілька днів до їхнього початку.

Нагадаємо, Главред писав, що Росія вночі 24 травня здійснила масовану комбіновану атаку по Україні, застосувавши балістичні ракети, крилаті ракети, гіперзвукові "Кинжали" та ударні дрони. Найпотужніші удари припали на Київ та Київську область.

Як повідомлялося, РФ готує новий масований обстріл. Кремль робить ставку на комбіновані атаки — поєднання ракет і великої кількості дронів, попередив Анатолій Храпчинський.

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Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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