Польща провокує "руйнування" Євросоюзу: в чому причина

Євросоюз може зруйнується через Польщу / Reuters

Євросоюз незабаром "почне руйнуватися" в тому випадку, якщо не оскаржить постанову Конституційного суду Польщі щодо пріоритету національного законодавства над європейським правом.

Раніше в ЄС назвали це рішення викликом принципам Союзу і пригрозили наслідками, йдеться в заяві віце-президента Єврокомісії Віри Юрової.

"Якщо ми не будемо дотримуватися в ЄС принципу, згідно з яким рівних правил дотримуються однаково всюди в Європі, вся Європа почне руйнуватися", - цитує Юрову агентство Reuters.

Представник Єврокомісії підкреслила, що через загрозу розвалу ЄС Брюсселю необхідно відреагувати на рішення польського Конституційного Суду.

7 жовтня Конституційний суд Польщі визнав верховенство національного законодавства над європейським правом.

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Зазначимо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, коментуючи рішення Конституційного суду, заявив, що його країна не планує виходити з ЄС.

Запуск Північного потоку-2

Голова Газпрому Олексій Міллер 10 вересня зробив заяву про те, що спорудження магістралі Північний потік-2 вже завершено. Роботи закінчилися о 8: 45 за Києвом.

Журналісти Bloomberg писали, що перші поставки газу по СП-2 в Європу можуть початися ще з 1 жовтня, а вже в грудні газопровід запрацює на повну потужність. Однак пізніше Міллер сказав, що поставок палива поки не буде.

У Федеральному агентстві Німеччини, яке проводить сертифікацію Північного потоку-2, попередили компанію-оператора труби Nord Stream 2 AG про те, що компанія буде покарана в разі, якщо магістраль запустять ще до того, як проект отримає дозвіл на роботу.

4 жовтня в Газпромі оголосили про початок заповнення газом першої нитки трубопроводу СП-2. Нитка буде поступово наповнюватися паливом, щоб досягти необхідного тиску для подальшого тестування газопроводу.

5 жовтня німецький регулятор BNetzA попросив компанію Nord Stream 2 AG про надання всієї документації щодо виконання всіх нормативних вимог Європи після запуску газопроводу Північний потік-2.