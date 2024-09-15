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Полетять Storm Shadow: британський полковник про ймовірні удари вглиб Росії

Олексій Тесля
15 вересня 2024, 01:30
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Залежно від результатів виборів у США, ситуація може змінитися, каже Хеміш де Бреттон-Гордон.
Ракета Storm Shadow, прапори США і Британії
/ Колаж: Главред, фото: скріншот, pixabay.com

Лондон може самостійно надати Києву можливість наносити удари по території Росії, заявив полковник армії Великої Британії в запасі Хеміш де Бреттон-Гордон.

"Є важливий момент. Позиція Вашингтона, який розташований за 3 тисячі миль за Атлантичним океаном, дещо відрізняється від позиції Лондона, який географічно і психологічно значно ближче до України і війни з Росією", - підкреслив він у коментарі Каналу 24.

Співрозмовник не виключив, що залежно від результатів виборів у США, які відбудуться в листопаді, ситуація може змінитися.

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"Сподіваюся, що новий уряд на чолі з прем'єр-міністром Кіром Стармером усвідомлює, що має допомогти Україні. Це означає дати їй усе можливе, щоб вона перемогла Росію. Адже її треба зупинити. Якщо цього не станеться, доведеться боротися з росіянами в Європі. Тоді ця війна може потенційно перерости в Третю світову", - каже він.

Полковник армії Великої Британії в запасі переконаний у тому, що в іншому разі британцям також доведеться воювати, тож набагато краще якнайшвидше перемогти росіян, аніж затягувати цю війну на кілька років по всій Європі.

"Тому уряд Великої Британії має гарантувати Україні отримання всього, що вже було надано, і планувати постачати ще більше в майбутньому. Ми багато говорили про ракети Storm Shadow і дозволи на удари по території Росії. Це найважливіше рішення, яке уряд має ухвалити", - додав Хеміш де Бреттон-Гордон.

Скільки країн дозволили Україні завдавати ударів по РФ своєю зброєю

Про підтримку українських ударів по території країни-агресора РФ заявили вже 11 країн НАТО. Однак серед них поки що немає Сполучених Штатів і Німеччини.

Британія першою заявила про те, що Україна має право завдавати ударів по військових об'єктах на території РФ британською зброєю. Про це ще на початку травня сказав британський міністр закордонних справ Девід Кемерон.

Британія передавала Україні далекобійні ракети Storm Shadow і системи MLRS M270. Також Україна отримувала від Лондона артилерійські системи AS-90.

Президент Франції Еммануель Макрон також виступив на підтримку українських ударів по військових об'єктах на території РФ. За його словами, Франція має дозволити Україні "нейтралізувати військові бази, з яких росіяни запускають ракети".

Франція, зокрема, передавала Україні далекобійні ракети Scalp, які є аналогами британських Storm Shadow, а також системи MLRS M270 і гаубиці Caesar.

Швеція не проти ударів України по Росії шведською зброєю. Як заявив міністр оборони Пол Йонсон, країна підтримує міжнародне право і право України на самозахист. Від Швеції Україна отримувала самохідні артилерійські установки Archer.

Чеський прем'єр Петр Фіала підтримує право України на удари по російській території зброєю, отриманою від країн Заходу. Чехія передавала Україні десятки танків Т-72, а також гелікоптери.

Польща передала Україні танки і самохідні артилерійські установки Krab. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що Україна має право воювати з Росією так, як вона вважає за потрібне.

"Фінляндія не встановлює жодних конкретних обмежень на матеріальну допомогу Україні, але припускає, що вона буде використана відповідно до міжнародного права. Росія веде незаконну агресивну війну в Україні, і Україна має право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Це включає удари по військових цілях на території агресора, необхідні для самооборони", - заявила глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур упевнений, що країни, які передають Україні далекобійну зброю, повинні надати ЗСУ дозвіл бити нею по військових об'єктах на території РФ.

"Це ненормально, що Росія атакує з глибини своєї території, а українці воюють з однією рукою за спиною", - сказав він.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс публічно підтримав право України на удари по РФ західною зброєю і закликав партнерів зняти свої обмеження.

Литва закликала західних партнерів дозволити Україні застосовувати їхню зброю для ударів по території РФ.

"Ми зробили помилку із самого початку, обмеживши українців, тому що це могло бути розцінено як ескалація", - сказав литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс.

Зазначимо, Естонія, Литва і Латвія не передавали Україні далекобійної зброї.

Як заявляла міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, Україна може використовувати всі засоби для відбиття російської агресії.

"Цілком очевидно, що вони повинні завдавати ударів і всередині Росії, тому, з моєї точки зору, це не повинно бути предметом дискусій, і я сподіваюся, що інші країни, які мають іншу позицію, змінять її", - говорила вона.

Нідерланди передавали Україні самохідні артилерійські установки Caesar, а також перебувають у процесі передачі винищувачів F-16.

Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі заявила, що Оттава не встановлювала жодних обмежень, коли передавала Україні свою зброю.

"Росія не має "червоних ліній", і тому ми повинні бути впевнені, що коли йдеться про захист України, ми готові допомогти їм і показати, що, незважаючи на те, що відбувається, ми на їхньому боці. І Канада не має жодних умов для постачання зброї в Україну, і тому ми продовжуватимемо працювати з українськими збройними силами", - сказала вона.

Канада, зокрема, передавала Україні свої танки Leopard.

Далекобійні удари по РФ - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що США готуються оголосити про дозвіл ЗСУ бити ATACMS по Росії. Україна останні місяці посилено закликала Вашингтон дозволити бити вглиб Росії наявними далекобійними ракетами США.

Нагадаємо, раніше з'явилася реакція Володимира Путіна на ймовірність далекобійних ударів ЗСУ по Росії. Кремлівський диктатор як завжди погрожує Північноатлантичному блоку "наслідками".

Як повідомлялося раніше, США наблизилися до рішення надати Україні ракети великої дальності для F-16 - ракети JASSM дальністю до 400 км.

Storm Shadow/SCALP EG - основні характеристики
/ Інфографіка Главреда

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