Полетіли голови: Шойгу і Герасимова, ймовірно, зняли з посад - ISW

Шойгу і Герасимова, ймовірно, зняли з посад / скріншот

Міністра оборони РФ Сергія Шойгу і главу Генштабу Валерія Герасимова, ймовірно, зняли з посад.

Як повідомили в ISW (Інституті вивчення війни), за непідтвердженою інформацією, після вибуху на Керченському мосту Кремль націлився на деяких вищих військових чинів.

Шойгу міг замінити Тульський губернатор Олексій Дюмін, а Герасимова-заступник головнокомандувач сухопутними військами, генерал-лейтенант Олександр Матовников, повідомили в ISW.

Аналітики Американського Інституту вивчення війни також прогнозують, що саме Міноборони Росії зроблять цапом-відбувайлом за вибух на Кримському мосту, щоб відвести провину від президента РФ Володимира Путіна, на адресу якого почала звучати критика.

Офіційної заяви Міноборони Росії з приводу інциденту ще не послідувало. Не виключено, що Кремль наказав російському Міноборони зберігати мовчання з приводу цієї ситуації.

Вибух на Кримському мосту

У тимчасово окупованому Криму вранці в суботу, 8 жовтня, спалахнула пожежа на Кримському мосту. Пізніше стало відомо, що Кримський міст, на якому вирує потужна пожежа, загорівся в результаті потужного вибуху. На опублікованих кадрах видно, що горить залізничний потяг, який проїжджав по Кримському мосту.

Рух по Кримському мосту перекрито після масштабної пожежі. Готується запуск поромної переправи через протоку, повідомили російські пропагандистські ЗМІ. Людям рекомендували утриматися від поїздок у бік Кримського мосту.

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