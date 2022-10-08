"Бавовна" на мосту: в Росії почалося потужне протистояння силовиків - Подоляк

У Росії почалися протистояння силовиків - Подоляк/ УНІАН, скріншот

Вибух на Кримському мосту свідчить про початок в Росії ери протистояння силовиків. Зокрема, вони намагаються визначити винного в провалі "спецоперації" в Україні, йдеться в заяві радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі телемарафону.

"Ми сьогодні бачимо гарячу фазу дуже і дуже потужного протистояння між різними спецслужбами, тому що якщо ми говоримо про Міноборони, це перш за все Головне управління Генштабу ЗС РФ, а з іншого боку - ФСБ", - зазначив Подоляк.

Він зазначив, що ФСБ позбулося своєї репутації серед верхівки путінського режиму ще на початку повномасштабного вторгнення, коли їх пропагандистська програма про "захоплення Києва за 3 дні" провалилася. Але зараз у ФСБ з'явилася можливість реваншу і вона почала здійснювати тиск на главу Міноборони Сергія Шойгу, начальника Генштабу Валерія Герасимова та інших російських генералів. Зокрема, не раз звучали заклики про арешт представників генералітету РФ.

"З іншого боку Міноборони почало якось захищатися. І, на нашу думку, все, що відбувалося на Керченському мосту сьогодні вночі, - це конкретна спецоперація однієї з російських спецслужб... і, таким чином, ми можемо бачити прояв конкретного конфлікту між силовиками, який говорить про дуже важливу річ - сьогодні в Росії розпочалася нова ера - ера протистояння російських силовиків", - підкреслив Подоляк.

Він пояснив, що зараз силовики в РФ намагаються визначити винуватців провалу російської "спеціальної військової операції" і хочуть заарештувати своїх опонентів для того, щоб "після приходу нової еліти зайняти певні місця".

Пожежа і руйнування Кримського моста

У тимчасово окупованому Криму вранці в суботу, 8 жовтня, спалахнула пожежа на Кримському мосту. Пізніше стало відомо, що Кримський міст, на якому вирує потужна пожежа, загорівся в результаті потужного вибуху. На опублікованих кадрах видно, що горить залізничний потяг, який проїжджав по Кримському мосту.

Рух по Кримському мосту перекрито після масштабної пожежі. Готується запуск поромної переправи через протоку, повідомили російські пропагандистські ЗМІ. Людям рекомендували утриматися від поїздок у бік Кримського мосту.

Пізніше джерела розповіли українським виданням, що підрив незаконно побудованого мосту через Керченську протоку був спецоперацією Служби безпеки України. А в самому СБУ зробили неоднозначний натяк на свою причетність до підриву.

В Міноборони України прокоментували підрив мосту, написавши, що він на пару з уже потопленим крейсером "Москва" був сумнозвісним символом російської влади в українському Криму. Цього символу тепер немає. А в офісі президента заявили, що Кримський міст є лише початком, і що все незаконне має бути вигнано з території України.

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