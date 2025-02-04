"Купівля допомоги": у Путіна оцінили ідею Трампа щодо ресурсів України для США

Спікер Путіна назвав "купівлею допомоги" озвучену Дональдом Трампом пропозицію.

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У Кремлі прокоментували пропозицію Дональда Трампа / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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США хочуть допомагати Україні на комерційній основі, кажуть у РФ

Спікер Путіна назвав "купівлею допомоги" озвучену Трампом пропозицію

Прес-секретар диктатора РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував заяву президента США Дональда Трампа про те, що Україна може надати доступ до своїх рідкоземельних родовищ в обмін на американську допомогу.

Спікер Путіна назвав "купівлею допомоги" озвучену Трампом пропозицію, повідомляють російські пропагандистські ресурси.

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"Якщо називати речі своїми іменами - це пропозиція купувати допомогу. Не продовжувати її надавати на безоплатній основі, а забезпечувати на комерційній", - заявив Пєсков.

Водночас він також додав, що "краще, звичайно, взагалі не надавати допомогу". За його словами, це нібито буде "сприяти завершенню цього конфлікту".

Як повідомляв Главред, Дональд Трамп під час розмови з журналістами в Білому домі розповів про те, що розглядає можливість надання допомоги Україні від США в обмін на українські рідкоземельні метали.

Раніше повідомлялося про те, що Шольц вважає ідею Трампа егоїстичною. Німецький канцлер вважає, що Київ повинен використовувати сировину для відновлення країни після закінчення бойових дій.

Нагадаємо, в Офісі Президента України заявили, що Україна може погодитися надати США природні ресурси в обмін на допомогу. Зазначається, що президент України восени обговорював це питання з Трампом.

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