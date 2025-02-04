Природні ресурси України в обмін на допомогу: Шольц вважає ідею Трампа егоїстичною

Німецький канцлер вважає, що Київ має використовувати сировину для відновлення країни після закінчення бойових дій.

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У Німеччині розкритикували ідею Трампа / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

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Шольц розкритикував ідею Трампа допомагати Україні в обмін на корисні копалини

На думку німецького канцлера, природні ресурси Україна має використати під час відбудови

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував ініціативу президента США Дональда Трампа, який запропонував пов’язати подальшу військову допомогу Україні з доступом до її цінних природних ресурсів. Про це повідомляє німецький телеканал ntv.

За словами Шольца, було б "дуже егоїстично та дуже егоцентрично" використовувати ресурси України для фінансування її оборони, доки триває війна.

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На думку німецького канцлера, Київ має використовувати ці ресурси для відновлення країни після закінчення бойових дій.

"Йдеться про те, щоб Україна могла фінансувати свою відбудову. Це головне завдання, якщо врахувати величезні руйнування. Тому ресурси України потрібно використати для фінансування всього, що необхідно після війни", — наголосив Шольц.

Допомога Україні в обмін на природні ресурси - що відомо

Нагадаємо, журналісти Financial Times писали, що план перемоги Зеленського передбачає, зокрема, і доступ США до природних ресурсів України в обмін на військову допомогу. Також Київ нібито запропонував американцям замінити війська Штатів у Європі на українські військові сили.

Як повідомляв Главред, новообраний лідер США Дональд Трамп під час розмови з журналістами в Білому домі розповів про те, що розглядає можливість надання допомоги Україні від США в обмін на українські рідкоземельні метали.

Крім того, в Офісі Президента України заявили, що Україна може погодитися надати США природні ресурси в обмін на допомогу. Зазначається, що президент України восени обговорював це питання з Трампом.

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Хто такий Олаф Шольц? Олаф Шольц - німецький політик та державний діяч, член Соціал-демократичної партії, Федеральний канцлер Німеччини з 8 грудня 2021 року, пише Вікіпедія. 19 травня 2022 Олаф Шольц заявив, що вступ України в ЄС за прискореною процедурою - неможливий, попри надзвичайні умови, зумовлені вторгненням РФ в Україну, але одночасно, зазначив, що блок має знайти швидкі й прагматичні рішення допомогти Україні. У той же час, 16 червня Шольц повідомив, що Німеччина підтримує надання Україні статус країни-кандидата на вступ в ЄС.

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