"Показувати нічого, в Кремлі бояться": експерт пояснив, чому в РФ масово скасовують паради до 9 травня

Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула назвав дві причини.

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Експерт пояснив, чому в РФ масово скасовують паради до 9 травня / скріншот YouTube

У прикордонних з Україною російських регіонах почали масово скасовувати заходи до 9 травня. Це пов'язано з тим, що у країні-агресорі просто не залишилося боєздатної техніки, впевнений військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула.

В інтерв'ю Главреду він пояснив, що для того, щоб проводити парад 9 травня, на ньому треба щось показувати.

"Але вся та техніка, яка була на парадах, вже розбита в Україні. Показувати нічого. Що Путін привезе на парад - танки Т-65 і Т-64 буде знімати техніку з позицій і везти її в Москву, а потім назад? Нічого показати, ось у чому справа. Тому, звичайно, вони і скасовують ці паради", - зазначив експерт.

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Також Притула підкреслив, що в Кремлі побоюються реальних виступів невдоволення росіян.

"Вони будуть уникати скупчення людей, щоб вони між собою не спілкувалися, тому що це може бути неконтрольовано. Але показувати дійсно вже нічого", - підсумував полковник запасу.

Як повідомляв Главред, місцева влада міста Білгород, з території якого війська країни-окупанта Росії завдають ракетних і артилерійських ударів по Харкову і Харківській області, вирішили не проводити свій парад до 9 травня. Побоюються, мовляв,"удару з боку ЗСУ" по військовій техніці та армії загарбників.

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