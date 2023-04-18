"Росіяни видихаються": найближчими тижнями армія РФ може зупинити наступ на Бахмут - Світан

Експерт підкреслив, що якщо найближчими тижнями росіяни не зможуть провести ефективні наступальні дії в Бахмуті, їм доведеться відійти до Попасної.

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Світан заявив, що найближчими тижнями армія РФ може зупинити наступ на Бахмут / Особистий архів Романа Світана, Міноборони РФ

Бачачи безперспективні результати на деяких ділянках фронту, російські окупаційні війська можуть відступати. Окрім того, загарбники можуть припинити ведення наступальних дій у Бахмуті. Таку думку висловив полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан в ефірі 24 каналу.

За його словами, для російських загарбників Луганський напрямок може стати пріоритетним, тоді як з деяких ділянок Донецького, Херсонського та Запорізького напрямків окупанти можуть відступити.

Світан підкреслив, що росіяни вперлись в український укріпрайон, у другу лінію оборони неподалік Авдіївки. Просуватись там далі їм немає військової необхідності.

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"Це тому, що в них не вийшло і не вийде оточити Авдіївку. Для цього ми й тримали місто – Авдіївський гарнізон зав'язаний на прилеглі підходи до міста", - зазначив Світан.

Він додав, що російські окупанти можуть застосувати авіацію та артилерію, щоб знищити Авдіївку, так само як і Бахмут, проте це залежатиме від їхніх ресурсів. Ймовірно, загарбники найближчим часом будуть переходити до оборони на всіх своїх позиціях, включаючи Херсонський, Запорізький та частину Донецького напрямку.

"Вони, найімовірніше, залишать Бахмутський напрямок та Кремінну. Щобільше, можливо, вони зупинять наступальні дії у Бахмуті, бо вони є безперспективними", - наголосив полковник ЗСУ в запасі.

Світан зауважив, що єдиним перспективним напрямком для Росії є напрямок Кремінна-Лиман. Там вони можуть довго намагатися витіснити українська війська за рубіж рік Осколу та Сіверського Дінця.

"Росіяни видихаються. У них слабшає наступальний потенціал. Їм потрібно, за всіма законами війни, переходити до глухої оборони та накопичення ресурсів і резервів. У цьому випадку з деяких позицій росіяни будуть відходити", - зазначив Світан.

Полковник запасу ЗСУ підкреслив, що якщо найближчими тижнями росіяни не зможуть провести ефективні наступальні дії в Бахмуті, їм доведеться відійти до Попасної.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Битва за Бахмут

Нещодавно командувач східним угрупуванням військ генерал-полковник Олександр Сирський розповів про те, що відбувається в найгарячішій точці на фронті. За його словами, ситуація в Бахмуті залишається складною, але контрольованою. Ворог перейшов до так званої "сирійської" тактики випаленої землі, знищуючи вогнем будівлі та позиції.

Як зазначила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, російські окупаційні війська у своїх спробах захопити місто Бахмут Донецької області використовують найпрофесійніші підрозділи, однак зазнають величезних втрат.

Раніше стало відомо, що бійцям Збройних сил України вдалося відбити у російських окупантів посадку, яка забезпечує проїзд у Бахмут Донецької області. Українські захисники відбили у ворога посадку в 500 метрів. При цьому сусідній підрозділ зумів утримати окопи, які забезпечують проїзність дороги на Бахмут.

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