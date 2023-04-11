Десантників РФ ймовірно кинуть у наступ, їм передали "Сонцепек" - розвідка Британії

ТОС-1А зазвичай використовуються спеціалізованими військами хімічного, біологічного та радіологічного захисту і раніше офіційно не були пов'язані з десантниками.

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ВДВ РФ передають системи ТОС-1А "Сонцепек" / Фото t.me/zvdvru, Вікіпедія

Російські ЗМІ повідомили про передачу термобаричних реактивних систем залпового вогню ТОС-1А повітряно-десантним військам Росії. Це може свідчити про майбутнє зростання ролі ВДВ в наступальних операціях в Україні, йдеться в свіжому звіті британської розвідки, опублікованій в Twitter Міноборони країни.

Зазначається, що ТОС-1А зазвичай використовуються російськими спеціалізованими військами хімічного, біологічного та радіологічного захисту в Україні та раніше офіційно не були пов'язані з десантниками.

"Ця передача, ймовірно, вказує на майбутню роль повітряно-десантних військ у наступальних операціях в Україні. Це, ймовірно, частина зусиль з відновлення потенціалу десантників після того, як вони зазнали значних втрат у перші дев'ять місяців війни", – йдеться у повідомленні.

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Бої за Бахмут

Командувач східним угрупуванням військ генерал-полковник Олександр Сирський розповів про те, що відбувається в найгарячішій точці на фронті. За його словами, ситуація в Бахмуті залишається складною, але контрольованою. Ворог перейшов до так званої "сирійської" тактики випаленої землі, знищуючи вогнем будівлі та позиції.

Військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан вважає, що російська окупаційна армія кинула всі свої зусилля на взяття Бахмута. У загарбників є орієнтовно тиждень, а потім вони сподіваються, що настане "пасхальне перемир'я".

5 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти продовжують атакувати українські позиції та намагаються захопити Бахмут. Українська армія може вийти з міста, якщо ситуація там стане ще гіршою.

Тим часом у Міноборони США заявили, що військове керівництво Сполучених Штатів Америки розуміє стратегію ЗСУ в Бахмуті. Українські війська діють надійно, російські окупанти залишаються на захоплених позиціях. Сили оборони України мають можливості для переходу до наступної фази війни.

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