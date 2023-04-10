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"Бої дуже гарячі": окупанти ведуть наступ відразу на чотирьох напрямках - Маляр

Аліна Дембіцька
10 квітня 2023, 18:49 оновлено 10 квітня, 18:49
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Держава-терористка почала активно застосовувати десантно-штурмові загони та спецпризначенців, оскільки підрозділи ПВК "Вагнера" ослабли.
'Бої дуже гарячі': окупанти ведуть наступ відразу на чотирьох напрямках - Маляр
Окупанти ведуть наступ відразу на чотирьох напрямках / Фото: Генштаб ЗСУ, facebook.com/ganna.maliar

Російські окупаційні війська безупинно атакують позиції українських військових. Наразі армія країни-агресорки Росії веде наступ відразу на чотирьох напрямках на сході України. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

"Епіцентр бойових дій залишається на сході, і ворог там наступає на декількох напрямках – не лише на Бахмутському. На чотирьох напрямках зараз йде одночасно наступ. Це Мар'їнський, Лиманський, Авдіївський та Бахмутський", - повідомила Маляр.

За її словами, наразі запеклі бої точаться практично скрізь. Особливо це стосується Бахмуту, Мар'їнки та Авдіївки. При цьому, як зазначила заступниця глави Міноборони, на Лиманському, Мар'їнському та Авдіївському напрямках російські загарбники взагалі не можуть досягти поставлених цілей. Проте бої там "дуже гарячі".

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Також Маляр зауважила, що росіяни штурмують не лише місто Бахмут, а й його передмістя. Держава-терористка почала активно застосовувати десантно-штурмові загони та спецпризначенців, оскільки підрозділи ПВК "Вагнера" ослабли.

За словами заступниці міністра оборони, російські загарбники знищують все на своєму шляху, застосовуючи тактику "випаленої землі". Як зазначила Маляр, окупанти поводяться "по-звірячому" та навіть обстрілюють транспорт, який рухається у бік Бахмуту чи з Бахмуту. Також загарбники збільшили кількість артилерійського вогню по Бахмуту. Окрім того, вони продовжують активно використовувати авіацію.

Битва за Бахмут

Нещодавно аналітики Американського інституту вивчення війни заявили, що РФ може втратити значну частину елітних підрозділів ПВК "Вагнер" у битві за український Бахмут. Цьому сприятиме невигідне становище армії РФ біля міста, яке дозволить ЗСУ знищити чимало "живої" сили окупантів. Аналітики прогнозують, що військовому командуванню РФ для досягнення успіху під Бахмутом доведеться кинути в бій на підтримку ПВК свої повітряно-десантні сили або взагалі відмовитися від зусиль взяти місто.

Як зазначив командувач Сухопутними військами генерал-полковник Олександр Сирський, російські війська слабшають, а тому для прикриття своїх поразок все частіше використовують фейки про взяття Бахмута. Він розповів, що тримає постійний зв'язок з підрозділами, які виконують завдання на найгарячіших точках передової.

Пізніше президент України Володимир Зеленський заговорив про ймовірність виходу українських військових з Бахмута. Він зазначив, що таке рішення буде прийнято, якщо ситуація в місті погіршуватиметься, а також існуватиме загроза втрати особового складу.

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