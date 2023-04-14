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"Російська влада починає панікувати": Подоляк прокоментував скасування парадів в РФ до 9 травня

Аліна Дембіцька
14 квітня 2023, 23:58 оновлено 15 квітня, 00:36
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За словами радника глави ОПУ, росіяни усвідомлюють, що війна проти України закінчиться поразкою їх країни.
'Російська влада починає панікувати': Подоляк прокоментував скасування парадів в РФ до 9 травня
Подоляк прокоментував скасування парадів в РФ до 9 травня / Колаж Офіс президента, скріншот YouTube

У країні-агресорці Росії почали усвідомлювати, що вони програють у війні проти України, тому оголошують про скасування гучних військових парадів на 9 травня. Таку думку висловив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі 24 каналу.

Він запропонував російським загарбникам провести акцію "безсмертний полк", але цього разу взяти з собою справжні обличчя. "Таких втрат, які вони зазнали на цій війні, думаю вони не очікували", - заявив Подоляк.

Радник глави ОП заявив, що Росія стала повністю закритою країною, де обмежують права громадян та проводять тотальну мобілізацію. Крім того, російська влада починає панікувати і шукає нові засоби збройної відповіді. За словами Подоляка, у Росії вже розуміють, що знаходяться в стані війни.

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"Це повністю зламало психіку цих людей. Росіяни нарешті зрозуміли, що небезпека буде лише масштабуватись і стосуватиметься кожного з них. У них буде небагато варіантів: потрапити в концентраційний табір всередині Росії, або стати мобілізованим і, фактично, взяти білет в одну сторону", - наголосив Подоляк.

За словами радника глави ОПУ, росіяни усвідомлюють, що війна проти України закінчиться поразкою їх країни, після чого вони стикнуться з фізичною та юридичною відповідальністю.

"В самій Росії почнеться багато кривавих і хаотичних процесів, характерних цій країні. Наступить масштабний пошук винних – їх судити не будуть, а будуть карати одразу на місці", - резюмував він.

Як повідомляв Главред, місцева влада міста Бєлгород, з території якого війська країни-окупанта Росії завдають ракетних та артилерійських ударів по Харкову та Харківській області, вирішили не проводити свій парад до 9 травня. Побоюються, мовляв," удару з боку ЗСУ " по військовій техніці та армії загарбників.

"Можу сказати вже зараз, що параду не буде, щоб не провокувати противника великою кількістю техніки і скупченням військовослужбовців в центрі Бєлгорода. Що стосується салюту і ходи "Безсмертного полку", то розглянемо це питання, так само як і святкування 80-річчя прохорівської битви, на найближчому засіданні оперативного штабу", - заявив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

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