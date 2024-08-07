Прикордонний пункт 'у мотлох': знімки показали руйнування в'їзду в Курську область

Прикордонний автомобільний пункт "Суджа" у Курській області після боїв має суттєві руйнування, підтверджують опубліковані Радіо Свобода супутникові знімки.
Журналісти не змогли встановити, чи зруйновано пункт невідомими силами, чи по ньому прилетіло від своєї ж російської армії.
Крім того, ЗМІ показали, який вигляд має ділянка з газовимірювальною станцією "Суджа", над якою, згідно з непідтвердженими заявами "воєнкорів", нібито встановили контроль невідомі сили. На знімках відсутні сліди пошкодження.
Радіо Свобода
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Бої у Курській області - головне станом на 7 серпня
У вівторок, 6 серпня, російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області.
Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті.
ЗС РФ зазнали перших втрат, зокрема в авіації. Відбулися бої біля місцевого монастиря, де ховалася російська піхота. Крім цього, групу військовослужбовців РФ було взято в полон.
Водночас зросла кількість обстрілів і української прикордонної території, зокрема Сумської області. 6 серпня росіяни атакували Сумщину "Шахедами", балістичними ракетами і КАБами. Інтенсивність бойових дій підтверджує збиття ЗСУ вертольота окупантів над регіоном.
Диктатор країни-агресорки Володимир Путін назвав те, що відбувається в Курській області, "масштабною провокацією", безпідставно звинувативши в цьому Україну.
На думку ексспівробітника СБУ Івана Ступака, подібні заходи "на руку" нашим захисникам на передовій, особливо в Харківській області, оскільки відвернуть від фронту наступальні ресурси противника.
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