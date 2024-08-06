Розкрито мету боїв за Курську область: коли і чим закінчаться - прогноз

Основна мета спецоперації у Курській області 6 серпня, найімовірніше, полягає в поліпшенні становища українських підрозділів у Харківській області, розповів у коментарі Главреду ексспівробітник СБУ Іван Ступак. Зазначимо, що Україна офіційно не підтверджувала своєї участі у боях.
Це відбуватиметься шляхом перекидання резервів російської армії у Курську область, що Міноборони РФ уже здійснює.
"Основна мета цієї історії - розтягнути збройні сили РФ, щоб поліпшити наше становище, наприклад, на Харківському напрямку. Тобто щоб змусити росіян перекинути частину своїх сил у сусідню Курську область", - упевнений Ступак.відео дня
Експерт поділився термінами проведення спецоперації в російському прикордонні.
"З досвіду минулих кампаній у прикордонні РФ, подібні операції можуть тривати від кількох годин до кількох днів", - додав Ступак.
Хто такий Іван Ступак
Іван Ступак - військовий експерт, колишній співробітник СБУ.
Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.
Суджа - що відбувається в Курській області
У вівторок, 6 серпня, російські пропагандисти заявили про прорив у Курську область з боку України кількох механізованих колон. В області почався інтенсивний обстріл енергооб'єктів та інфраструктури ворога.
У Мережі ходили чутки про нібито причетність до операції російських добровольчих загонів при ЗСУ. Ні в Легіоні "Свобода Росії", ні в ГУР на запитання про участь у боях українських сил Главреду так і не відповіли.
Тим часом російські пабліки писали про наближення до міста Суджа Курської області української армії - нібито підрозділи "кадирівців" просто втекли.
У Міноборони країни-агресорки підтвердили бої. Росія направила в Курську область резерви.
Як писав Главред, основною метою операції якраз і було змусити росіян перекинути частину своїх сил у прикордонну область.
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