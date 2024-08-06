Вертоліт РФ збили над Сумською областю: українські сили показали потужний результат

Відомо, що російський вертоліт Ка-52 впав у Курській області РФ.

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ЗСУ збили російський вертоліт над Сумською областю / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Російські окупанти 6 серпня атакували Сумщину "Шахедами", балістичними ракетами та КАБами. Українські сили показали потужний результат. Про це повідомляє Сумська ОВА.

Відомо, що знищити вдалося не лише безпілотники, а й балістичну ракету та навіть гелікоптер.

"Сьогодні, 6 серпня в небі над Сумщиною підрозділами сил оборони та безпеки було знищено ворожу балістичну ракету, 2 БпЛА та один гелікоптер. Спасибі нашим Захисникам і Захисницям", - йдеться в повідомленні. відео дня

Українські сили знищили вертоліт РФ над Сумською областю / фото: скріншот

Російські Telegram-канали заявляли про те, що в Курській області РФ 6 серпня впав вертоліт Ка-52. Відомо, що є втрати в особовому складі росіян і в іншій військовій техніці.

Українські сили знищили вертоліт РФ над Сумщиною / фото: росЗМІ

Вертоліт Ка-52 Ка-52 "Алігатор" (за кодифікацією НАТО - Hokum B) - російський розвідувально-ударний вертоліт нового покоління. Здатний вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. Являє собою подальший розвиток вертольота Ка-50 "Чорна акула", передає Вікіпедія. Варіант корабельного базування Ка-52К може оснащуватися порівняно більш потужним, ніж більшість ударних вертольотів армійської авіації, комплексом керованого озброєння "Гермес-А" з максимальною дальністю стрільби 15-20 км. Вартість одного вертольота Ка-52 - близько 857 млн рублів (близько 12,5 млн доларів).



Бої в Курській області - останні новини

У вівторок, 6 серпня, російські пропагандисти заявили про прорив у Курську область з боку України кількох механізованих колон. В області почався інтенсивний обстріл енергооб'єктів та інфраструктури ворога.

У Мережі ходили чутки про нібито причетність до операції російських добровольчих загонів при ЗСУ. Ні в Легіоні "Свобода Росії", ні в ГУР на запитання про участь у боях українських сил Главреду так і не відповіли.

Тим часом російські пабліки писали про наближення до міста Суджа Курської області української армії - нібито підрозділи "кадирівців" просто втекли. Серед втрат країни-агресора є, зокрема, авіація. Крім того, за їхніми даними, також є втрати в особовому складі та іншій військовій техніці.

У Міноборони країни-агресора підтвердили бої. Росія направила в Курську область резерви.

Як писав Главред, основною метою операції якраз і було змусити росіян перекинути частину своїх сил у прикордонну область.

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