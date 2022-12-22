Як кажуть експерти, візит Зеленського багато в чому мав на меті на весь світ озвучити заклик до подальшої міжнародної підтримки України.

Поїздка Зеленського до США сигналізує про початок нового етапу війни - CNN / Колаж фото УНІАН

Візит президента України Володимира Зеленського до США ознаменував початок нового етапу україно-російської війни. Про це йдеться в матеріалі телеканалу CNN.

У своєму зверненні до Конгресу США Зеленський сказав, що представив Джо Байдену формулу миру з 10 пунктів. Зі свого боку, Байден сказав, що Зеленський повинен вирішити, як він хоче, щоб війна закінчилася.

Як кажуть експерти, візит Зеленського багато в чому мав на меті на весь світ озвучити заклик до подальшої міжнародної підтримки України.

"Але нова фаза не тільки на полі бою. Лідери всього світу стикаються з гіркими наслідками російського вторгнення. Більш високі ціни на енергоносії та продукти харчування, частково викликані жорсткими санкціями проти Москви, доставили неприємності політикам в Європі і США", – пишуть журналісти.

У свою чергу Байден наполягав на тому, що підтримка США буде продовжуватися. Він сказав, що для американського народу і для всього світу було важливо почути безпосередньо від Зеленського заяву про необхідність продовжувати військову підтримку України в 2023 році.

Візит Зеленського до США

21 грудня український президент Володимир Зеленський 21 грудня прибув з робочим візитом до США. Спочатку Лідер України проведе переговори з американським президентом Джо Байденом, а потім виступить у Конгресі. Це перша закордонна поїздка українського президента з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Зазначимо, що Зеленський летить на запрошення президента США Джо Байдена. Вперше вони поговорили про це під час телефонної розмови 11 грудня, 14 грудня – рішення було прийнято, але з міркувань безпеки трималося у великій таємниці. За інформацією ЗМІ, Зеленський летів американським військовим літаком з польського міста Перемишль.

У Білому домі пояснили, що Джо Байден запросив Володимира Зеленського до США через новий етап війни Росії проти України. Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі підкреслив, що лідери обговорять підтримку України і "справедливий мир".

Інші новини: