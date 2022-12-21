Зустріч Зеленського та Байдена 21 грудня: нові подробиці візиту президента до США

Під час зустрічі Зеленського з його американським колегою Джо Байденом, президент дозволить безпосередньо пояснити реальну ситуацію в Україні.

Зеленський, Байден / скріншот , president.gov.ua

Сьогодні, 21 грудня, президент України Володимир Зеленський вирушив у свій перший офіційний візит після масштабного вторгнення військ Росії в нашу країну.

Президент зустрінеться зі своїм колегою Джо Байденом у США.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, чому поїздка лідера України надзвичайно важлива сьогодні.

"По-перше, як сам візит, так і рівень запланованих зустрічей однозначно свідчать про високий ступінь довіри між країнами. По-друге, це остаточно ставить хрест на спробах російської сторони... довести нібито зростаюче охолодження в наших двосторонніх відносинах. Це, звичайно, навіть близько не відповідає дійсності. Сполучені Штати однозначно підтримують Україну", - заявив Подоляк, передає The Guardian.

Про що будуть говорить Зеленський і Байден

За словами Подоляка, під час зустрічі Зеленського з його американським колегою Джо Байденом, президент дозволить безпосередньо пояснити реальну ситуацію в Україні і розповісти, яка саме зброя потрібна ВС, щоб надалі боротися з російською агресією.

Також візит Зеленського спростує спроби Росії поширити фейки про те, що нібито відносини між Америкою і Україною "охолоджуються".

Також під час зустрічі Зеленського з його американським колегою Джо Байденом дозволить напряму пояснити реальну ситуацію в Україні та розповісти, яка саме зброя потрібна нашим героям, щоб надалі боротися з російською агресією.

Крім того, візит президента України активізує та оптимізує ключові напрямки військового співробітництва. Це, зі свого боку, мобілізує двопартійну політичну підтримку і більш чітко зобразить картину майбутнього, якщо війна не буде закінчена правильно.

Що говорить Байден про візит Зеленського

Президент США Джо Байден повідомив, що з нетерпінням чекає візиту Володимира Зеленського.

"Потрібно багато обговорити", - написав Байден у Твіттері.

План зустрічі Байдена і Зеленського 21 грудня

21:00 - Байден зустріне Зеленського в Білому домі

21:30 - двостороння зустріч Байдена і Зеленського

23:30 - спільна прес-конференція Байдена і Зеленського

Чого можна очікувати від візиту Зеленського до Вашингтона

Журналісти Axios з посиланням на свої джерела в поліції Капітолію заявили, що президент України Володимир Зеленський у середу ввечері, 21 грудня, приїде з візитом до Вашингтона і виступить у Конгресі США.

Також зазначалося, що в ході візиту Зеленського президент США Байден оголосить про додаткову військову допомогу Україні на суму близько 1,8 мільярда доларів і постачання ЗРК Patriot.

Пізніше в Офісі президента України підтвердили, що Зеленський відправився в США. Сам гарант сказав, що він зустрінеться з Байденом і виступить у Конгресі.

У Білому домі також підтвердили в поїздку Зеленського до Вашингтона. Там уточнили, що президент України виступить в Білому домі, Конгресі, зустрінеться з Байденом і високопоставленими американськими чиновниками.

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