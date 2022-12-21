На зустрічі Зеленського Байден здивував усіх своїм вчинком

У Мережі також з'явилося відео прибуття Зеленського в Білий дім.

Зеленський і Байден у США / скріншот

Сьогодні, 21 грудня в Білому домі пройшла зустріч Володимира Зеленського і Джо Байдена. В рамках першої поїздки президента України з початку повномасштабної війни.

Президенти обговорять подальшу співпрацю для протистояння російській агресії.

Президента України зустріли Джо Байден і перша леді США Джилл Байден.

У Мережі також з'явилося відео прибуття Зеленського в Білий дім.

Навіть заради президента США Зеленський не став міняти мілітарі-гардероб. А ось Байден здивував усіх своєю зустріччю Зеленського.

Він не відпускав президента України і постійно його обіймав за плече.

Що сказав Зеленський перед зустріччю з Байденом

Варто зауважити, що президент України під час свого прибуття в США підкреслив, що в ході візиту він планує провести переговори щодо зміцнення стійкості і обороноздатності нашої країни.

"Сьогодні я - у Вашингтоні, щоб подякувати американському народу, президенту і Конгресу за таку необхідну підтримку. А також продовжити співпрацю для наближення нашої перемоги", - підкреслив Зеленський.

Зеленський вручив Байдену медаль

Байден отримав медаль / twitter.com/steveholland1

Президент України в Білому домі вручив своєму американському колезі медаль від українського командира батареї HIMARS.

"Незаслужено, але цінно", - сказав Байден.

Візит Зеленського до США

21 грудня український президент Володимир Зеленський 21 грудня прибув з робочим візитом в США. Спочатку лідер України проведе переговори з американським президентом Джо Байденом, а потім виступить у Конгресі. Це перша закордонна поїздка українського президента з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Зазначимо, що Зеленський летить на запрошення президента США Джо Байдена. Вперше вони поговорили про це під час телефонної розмови 11 грудня, 14 грудня – рішення було прийнято, але з міркувань безпеки трималося у великій таємниці. За інформацією ЗМІ, Зеленський летів американським військовим літаком з польського міста Перемишль.

У Білому домі пояснили, що Джо Байден запросив Володимира Зеленського до США через новий етап війни Росії проти України. Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі підкреслив, що лідери обговорять підтримку України і "справедливий мир".

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