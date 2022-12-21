Супроводжував американський військовий літак: стало відомо, як Зеленський добирався до США

Зеленський прибув до Польщі поїздом до Перемишля, недалеко від польсько-українського кордону.

Зеленський в США / t.me/V_Zelenskiy_official/4477

Президент України Володимир Зеленський, ввечері, 21 грудня, прибув до США.

Як стало відомо, американський військовий літак забезпечував поїздку президента України.

Як зазначає CNN, різні структури США були активно залучені до організації та забезпечення заходів безпеки під час поїздки президента України Володимира Зеленського до Вашингтона. Їх завданням було вивезти Зеленського з України, яку президент залишив вперше з початку російського вторгнення, і повернути його в Україну.

Після того, Зеленський прийняв запрошення президента США Джо Байдена відвідати США, сторони відразу ж почали вживати заходів безпеки цього візиту.

"Зрештою, це було його (Зеленського. - ред.) рішення. Він дійшов висновку, що ці параметри безпеки відповідають його потребам. Ми погодилися з цим і тому виконуємо відповідні дії", - пояснив один з вищих чиновників американської адміністрації.

Як Зеленський виїхав з України

Зеленський прибув до Польщі поїздом до Перемишля, недалеко від польсько-українського кордону. Згодом Зеленський вилетів з аеропорту Жешув, прямуючи прямо до Вашингтона. Президента України бачили з послом США в Україні Бріджит Енн Брінк.

"Зеленський планує залишити Вашингтон відразу після виступу перед Конгресом на Капітолійському пагорбі, тому візит триватиме всього кілька годин", - попередили в Адміністрації Байдена.

Пізніше Зеленський опублікував фото свого візиту до Вашингтона.

Журналісти Axios з посиланням на свої джерела в поліції Капітолію заявили, що президент України Володимир Зеленський у середу ввечері, 21 грудня, приїде з візитом до Вашингтона і виступить у Конгресі США.

Також зазначалося, що в ході візиту Зеленського президент США Байден оголосить про додаткову військову допомогу Україні на суму близько 1,8 мільярда доларів і постачання ЗРК Patriot.

Пізніше в Офісі президента України підтвердили, що Зеленський відправився в США. Сам гарант сказав, що він зустрінеться з Байденом і виступить у Конгресі.

У Білому домі також підтвердили в поїздку Зеленського до Вашингтона. Там уточнили, що президент України виступить в Білому домі, Конгресі, зустрінеться з Байденом і високопоставленими американськими чиновниками.

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