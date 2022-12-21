Зеленський прибув до США для зустрічі з Байденом: деталі

Президент України Володимир Зеленський увечері, 21 грудня, прибув до США в рамках офіційного візиту.
Як повідомляє The Guardian, про прибуття Зеленського до США розповіла американський журналіст Вейцзя Цзян.
Відомо, що зустріч глави Української держави з Джо Байденом у Білому домі відбудеться о 21:00.
Володимир Зеленський вперше покинув країну з початку повномасштабного вторгнення Росії. Він попрямував до Вашингтона, де повинен зустрітися з американським колегою Джо Байденом.
Допомога Україні від США
Перед зустріччю Байдена і Зеленського в Білому домі повідомили, що президент США Джо Байден 21 грудня доручив Держдепартаменту надати Україні 1 млрд доларів військової допомоги.
"Я доручаю державному секретарю розпорядитися виділенням 1 мільярда доларів США на предмети оборонного призначення і послуги Міністерства оборони, а також військову освіту і підготовку, щоб надати допомогу Україні і прийняти рішення, необхідні відповідно до таких розділів, щоб направити таке виділення коштів", - йдеться в повідомленні.
Зеленський виступить у Конгресі
Спікер Палати представників Ненсі Пелосі офіційно запросила президента України Володимира Зеленського виступити на спільному засіданні Конгресу під час його візиту до Вашингтона.
"З величезною повагою і захопленням його надзвичайним керівництвом я передаю Зеленському запрошення від імені двопартійного керівництва Конгресу виступити на спільному засіданні Конгресу о 19:30 (2:30 - за київським часом) сьогодні ввечері", - заявила Пелосі.
Візит Зеленського в Вашингтон
Журналісти Axios з посиланням на свої джерела в поліції Капітолію заявили, що президент України Володимир Зеленський у середу ввечері, 21 грудня, приїде з візитом до Вашингтона і виступить у Конгресі США.
Також зазначалося, що в ході візиту Зеленського президент США Байден оголосить про додаткову військову допомогу Україні на суму близько 1,8 мільярда доларів і постачання ЗРК Patriot.
Пізніше в Офісі президента України підтвердили, що Зеленський відправився в США. Сам гарант сказав, що він зустрінеться з Байденом і виступить у Конгресі.
У Білому домі також підтвердили в поїздку Зеленського до Вашингтона. Там уточнили, що президент України виступить в Білому домі, Конгресі, зустрінеться з Байденом і високопоставленими американськими чиновниками.
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