Зеленський прибув до США для зустрічі з Байденом: деталі

Відомо, що зустріч глави Української держави з Джо Байденом у Білому домі відбудеться о 21:00.

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський увечері, 21 грудня, прибув до США в рамках офіційного візиту.

Як повідомляє The Guardian, про прибуття Зеленського до США розповіла американський журналіст Вейцзя Цзян.

Відомо, що зустріч глави Української держави з Джо Байденом у Білому домі відбудеться о 21:00.

Володимир Зеленський вперше покинув країну з початку повномасштабного вторгнення Росії. Він попрямував до Вашингтона, де повинен зустрітися з американським колегою Джо Байденом.

Допомога Україні від США

Перед зустріччю Байдена і Зеленського в Білому домі повідомили, що президент США Джо Байден 21 грудня доручив Держдепартаменту надати Україні 1 млрд доларів військової допомоги.

"Я доручаю державному секретарю розпорядитися виділенням 1 мільярда доларів США на предмети оборонного призначення і послуги Міністерства оборони, а також військову освіту і підготовку, щоб надати допомогу Україні і прийняти рішення, необхідні відповідно до таких розділів, щоб направити таке виділення коштів", - йдеться в повідомленні.

Зеленський виступить у Конгресі

Спікер Палати представників Ненсі Пелосі офіційно запросила президента України Володимира Зеленського виступити на спільному засіданні Конгресу під час його візиту до Вашингтона.

"З величезною повагою і захопленням його надзвичайним керівництвом я передаю Зеленському запрошення від імені двопартійного керівництва Конгресу виступити на спільному засіданні Конгресу о 19:30 (2:30 - за київським часом) сьогодні ввечері", - заявила Пелосі.

Візит Зеленського в Вашингтон

Журналісти Axios з посиланням на свої джерела в поліції Капітолію заявили, що президент України Володимир Зеленський у середу ввечері, 21 грудня, приїде з візитом до Вашингтона і виступить у Конгресі США.

Також зазначалося, що в ході візиту Зеленського президент США Байден оголосить про додаткову військову допомогу Україні на суму близько 1,8 мільярда доларів і постачання ЗРК Patriot.

Пізніше в Офісі президента України підтвердили, що Зеленський відправився в США. Сам гарант сказав, що він зустрінеться з Байденом і виступить у Конгресі.

У Білому домі також підтвердили в поїздку Зеленського до Вашингтона. Там уточнили, що президент України виступить в Білому домі, Конгресі, зустрінеться з Байденом і високопоставленими американськими чиновниками.

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