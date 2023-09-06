Уткін - точно загинув, Пригожин - під питанням: у ГУР оцінили загибель ватажків "Вагнера"

У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що з підтвердженням загибелі ватажка терористів групи ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина "потрібно почекати".

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Як кажуть в ГУР, по загибелі Пригожина все ще є питання / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот

Не слід поспішати в питанні підтвердження загибелі ватажка терористів групи ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина. Про це повідомив речник Головного управління розвідки Андрій Юсов в інтерв'ю агентство "Укрінформ".

За його словами, українська військова розвідка може достовірно підтвердити тільки загибель польового командира ПВК "Вагнера" Дмитра Уткіна і ще кількох поплічників Пригожина.

"Що стосується Пригожина, скажімо так, поки ще не всі питання закриті. Що стосується організаторів, давайте подумаємо, кому це ще може бути вигідно? Я думаю, що тут, в принципі, все досить очевидно", — сказав Юсов.

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На питання про те, чи є сумніви ГУР у смерті Пригожина, він відповів, що офіцери зосередилися на конкретному підтвердженні загибелі верхівки ПВК "Вагнера".

"З приводу самого ватажка, я думаю, що потрібно ще деякий час почекати. Ми повинні оперувати підтвердженими фактами, потрібно ще почекати", - підсумував він.

Загибель Пригожина

Увечері в середу, 23 серпня, з'явилася інформація про те, що в Тверській області у Росії впав літак з ватажком ПВК "Вагнера" Пригожиним. Загинули всі 10 осіб, які перебували на борту російського бізнес-джета "Embraer Legacy 600", серед них троє – члени екіпажу.

Після цієї події "вагнерівці" звинуватили Путіна у вбивстві Пригожина і почали погрожувати, що здійснять новий похід на Москву. Також повідомлялося, що "вагнерівці" формують колони для наступу на Москву.

Водночас видання Daily Mail з посиланням на російського політолога, колишнього професора Московського інституту міжнародних відносин Валерія Соловея написало, що Пригожин живий і готує помсту Путіну за вбивство свого двійника. Путін знає, що вбив двійника Пригожина. Однак диктатор продовжує брехати, що на місці катастрофи була знайдена ДНК Пригожина, пише видання.

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