УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Уткін - точно загинув, Пригожин - під питанням: у ГУР оцінили загибель ватажків "Вагнера"

Дмитро Відоменко
6 вересня 2023, 15:25 оновлено 6 вересня, 15:45
114
У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що з підтвердженням загибелі ватажка терористів групи ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина "потрібно почекати".
Гур, Пригожин
Як кажуть в ГУР, по загибелі Пригожина все ще є питання / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот

Не слід поспішати в питанні підтвердження загибелі ватажка терористів групи ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина. Про це повідомив речник Головного управління розвідки Андрій Юсов в інтерв'ю агентство "Укрінформ".

За його словами, українська військова розвідка може достовірно підтвердити тільки загибель польового командира ПВК "Вагнера" Дмитра Уткіна і ще кількох поплічників Пригожина.

"Що стосується Пригожина, скажімо так, поки ще не всі питання закриті. Що стосується організаторів, давайте подумаємо, кому це ще може бути вигідно? Я думаю, що тут, в принципі, все досить очевидно", — сказав Юсов.

відео дня

На питання про те, чи є сумніви ГУР у смерті Пригожина, він відповів, що офіцери зосередилися на конкретному підтвердженні загибелі верхівки ПВК "Вагнера".

"З приводу самого ватажка, я думаю, що потрібно ще деякий час почекати. Ми повинні оперувати підтвердженими фактами, потрібно ще почекати", - підсумував він.

Загибель Пригожина

Увечері в середу, 23 серпня, з'явилася інформація про те, що в Тверській області у Росії впав літак з ватажком ПВК "Вагнера" Пригожиним. Загинули всі 10 осіб, які перебували на борту російського бізнес-джета "Embraer Legacy 600", серед них троє – члени екіпажу.

Після цієї події "вагнерівці" звинуватили Путіна у вбивстві Пригожина і почали погрожувати, що здійснять новий похід на Москву. Також повідомлялося, що "вагнерівці" формують колони для наступу на Москву.

Водночас видання Daily Mail з посиланням на російського політолога, колишнього професора Московського інституту міжнародних відносин Валерія Соловея написало, що Пригожин живий і готує помсту Путіну за вбивство свого двійника. Путін знає, що вбив двійника Пригожина. Однак диктатор продовжує брехати, що на місці катастрофи була знайдена ДНК Пригожина, пише видання.

Вас можуть зацікавити такі новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
ГУР Євген Пригожин війна Росії та України
Реклама

Головне за день

РФ атакувала ракетою ринок у Костянтинівці: всі подробиці кривавого удару

РФ атакувала ракетою ринок у Костянтинівці: всі подробиці кривавого удару

15:37 Україна
"Росія від цього не відмовиться": в ГУР попередили, чого чекати від обстрілів РФ восени

"Росія від цього не відмовиться": в ГУР попередили, чого чекати від обстрілів РФ восени

15:36 Україна
Пережив полон і тортури "ДНР": помер відомий релігіознавець Ігор Козловський

Пережив полон і тортури "ДНР": помер відомий релігіознавець Ігор Козловський

15:33 Україна
Всі головні новини

Останні новини

16:44

"Не варто яйця": Панін звинуватив роспропагандистів у брехні і пояснив, що сталося в Естонії

16:38

Церковне свято 7 вересня: що не можна робити на апостола Варфоломія

16:26

Що означає приїзд Блінкена: американський політолог відповів, чи очікувати Україні ATACMSВідео

16:14

Що з'їсти 8 вересня, щоб вилікуватися від хвороб: старі прикмети

15:37

РФ атакувала ракетою ринок у Костянтинівці: всі подробиці кривавого ударуФотоВідео

Київ спробують схилити до поступок РФ у зерновій угоді - КуликКиїв спробують схилити до поступок РФ у зерновій угоді - Кулик
15:36

"Росія від цього не відмовиться": в ГУР попередили, чого чекати від обстрілів РФ восени

15:33

Пережив полон і тортури "ДНР": помер відомий релігіознавець Ігор Козловський

15:25

Уткін - точно загинув, Пригожин - під питанням: у ГУР оцінили загибель ватажків "Вагнера"

15:01

Чи багато українців ризикують позбутися пенсії: чиновники пояснили, хто під загрозою

Реклама
14:56

Як впливає порошок на пральну машину: головні причини від нього відмовитися

14:53

Як прибрати запах в пральній машині: 2 крутих лайфхаки

14:53

Що таке трипофобія простими словами і як можна захворіти

14:50

Віталій Козловський похвалився приготуванням апетитного обіду на фронті

14:43

Україна вбиває клин в оборону РФ: ЗСУ націлилися на нове місто на півдні – NYT

14:39

Камалія розповіла, який подарунок вони з чоловіком-мільйонером зробили своїм дочкам на 10 років

14:34

Врізався п’яний водій: на Кіровоградщині у моторошній ДТП загинув військовий з донькою

14:26

Блогерка, яка назвала ЗСУ "м'ясом", одягла перуку і виправдалася за свої слова

14:09

Орієнтувалася на Росію: Раміна зробила несподіване зізнання

13:34

Рада дала "зелене світло" призначенню Умєрова міністром оборони

13:21

Стриж ЗСУ вдарив по "Тушках" РФ: окупанти визнали атаки на військові аеродроми

Реклама
13:16

10 хв на день для фігури мрії: фітнестренерка показала найкращі вправи для схудненняВідео

13:11

Чи потрібно позбавлятися від сороконіжки: що може принести комаха в будинок

13:05

"Рік. Харківщина": проєкт Комарова розкриє невідомі деталі деокупації ХарківщиниВідео

12:38

Ліза і Гаррі не від Галкіна: батьком дітей Пугачової виявився її фаворит - ЗМІ

12:35

Буде тільки гірше: що не можна робити при похміллі

12:30

Загроза енергетичного терору РФ: Зеленський терміново провів Ставку

12:30

Проткнули серце: Шварценеггер розповів, як був за крок від смерті

12:15

"День пережив – і слава Богу": журналіст описав, у що перетворилося життя ПутінаВідео

12:11

У Запоріжжі пролунав вибух: РФ вдарила по цивільному об'єкту, є постраждалі

12:02

Тільки не у воді: як правильно розморожувати заморожену рибу

11:48

Блінкен у Києві оголосить про пакет допомоги Україні на понад $1 млрд - CNN

11:47

Екс-Остапчука знову вільна: нотаріус Христина розповіла про розставання

11:40

Favbet Foundation передав артилеристам ЗСУ в район Бахмута позашляховик

11:39

"Не ганьби українську мову": зрадниця Яна Соломко виїхала в США і заговорила українською

11:28

"Її стоматолог може пишатися": жінка вкрала iPhone 14, перекусивши кабельВідео

11:07

Гороскоп на завтра 7 вересня 2023: Водоліям - зустріч, Овнам - труднощі

11:06

Окупантів вибивають касетними бомбами: РФ терміново зміцнює оборону МаріуполяФото

11:01

"Терпіти не можуть цього": як відвадити павуків, комарів і моль від дому

10:40

У Британії в ДТП загинула біженка і двоє дітей: 7 місяців тому в аварії розбився їхній батько

10:36

В Україні різко похолодає: синоптик назвала дати

Реклама
10:00

Блінкен приїхав до Києва і зустрінеться із Зеленським

09:52

ЗСУ наступають на півдні й прорвали оборону РФ: росіяни підтвердили здачу Роботиного

09:47

Як розтопити мед без втрати якості: 4 перевірені способи

09:39

Сотник пояснив, хто "замовив" Пригожина і причому тут АфрикаВідео

09:38

Висловлювання Путіна про Зеленського - чистої води "гебельсівщина"Погляд

09:28

Окупанти готують реванш: генерал ЗСУ назвав найнебезпечніший напрямок

09:20

Наступ ЗСУ може "завмерти": полковник назвав перешкоду для просування

08:51

ЗСУ просунулися на кількох напрямках: в ISW розкрили деталі

08:31

Банки і обмінники не приймуть: як зберігати долари, щоб не було цвілі

08:16

Окупанти готуються до втечі з Запорізької області – ЦНС

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини Харкова
Війна з Росією
Бавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та України
Персони
Кирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти