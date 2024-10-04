Підтримка "мирної ініціативи" Китаю і Бразилії: Швейцарія заявила про непорозуміння

Представник країни заявив, що жодних комюніке після зустрічі, яку провели Китай і Бразилія на полях Генеральної Асамблеї ООН, не було підписано.

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У Швейцарії підтримують розгляд усіх мирних планів за однієї умови / Колаж: Главред, фото: Постійне представництво України при ООН, скріншот

Швейцарія підтримає лише ті мирні ініціативи, що повністю поважатимуть міжнародне право та Статут ООН. Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив посол Швейцарії в Україні Фелікс Бауманн.

Після того, як з'явилася інформація про нібито підтримку Швейцарією "мирного плану" Китаю та Бразилії, він заявив, що насправді виникло непорозуміння і його країна не підписувала жодних комюніке, а на зустрічі на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку представники Швейцарії були лише як спостерігачі.

Бауманн додав, що на думку Швейцарії, потрібно розглядати усі мирні плани, що поважають основоположні принципи. Це країна і побачила у підсумковому комюніке Першого глобального саміту миру в Україні.

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"Саме відповідно до цієї позиції Міністерство закордонних справ Швейцарії вирішило брати участь як спостерігач у зустрічі, ініційованій китайською та бразильською сторонами", - пояснив посол.

Хто такий Фелікс Бауманн? Фелікс Бауманн — швейцарський дипломат. Надзвичайний і Повноважний Посол Швейцарії в Україні з 2023 та у Молдові з резиденцією у Києві. 21 червня 2023 року — вручив вірчі грамоти Президенту України Володимиру Зеленському, пише Вікіпедія.

Позиція Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

"Мирна ініціатива" Китаю та Бразилії - що відомо

Нагадаємо, що в ініціативі Китаю та Бразилії з шести пунктів першим міститься заклик до відповідних сторін утримуватися від розширення лінії фронту та посилення бойових дій, а також уникати кроків, які можуть спровокувати загострення на фронті.

Напередодні президент України Володимир Зеленський розкритикував позицію уряду Луїса Інасіо Лула да Сілви щодо війни, яку розпочала країна-агресор Росія. Він заявив, що позиція Бразилії та Китаю виглядає досить "проросійською".

Однак позиція України не зупинила Китай та Бразилію у намірах просувати свою "мирну ініціативу", тому українська сторона почала грати на випередження і поширила документ із закликом не підтримувати китайський план. У листі йдеться, що Китай хоче працювати поза межами ООН, а закінчення війни, згідно з плану, має включати вигідні для країни-агресора Росії умови.

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