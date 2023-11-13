Допомога Україні зброєю: Угорщина "забанила" пів мільярда євро з фонду ЄС

Питання допомоги Україні на зустрічі в Брюсселі обговорювали керівники МЗС країн Євросоюзу.

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В Угорщині блокують допомогу Україні / Колаж Главред, фото pixabay, Офіс президента

Уряд Угорщини не змінив своєї позиції щодо блокування виділення 8-го траншу на суму 500 млн євро з європейського фонду миру.

З цього фонду державам ЄС компенсують постачання зброї, яку ті передали Україні, повідомляє редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк у своєму Twitter (Х).

Відзначається, що це питання в понеділок на зустрічі в Брюсселі обговорювали керівники МЗС країн Євросоюзу.

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"Ще одна дискусія про Україну в Брюсселі сьогодні серед 27 міністрів закордонних справ ЄС. І все ще блокада 8-го траншу (на 500 мільйонів) військової допомоги ЄС для України", – повідомив додав журналіст.

Цю інформацію підтвердив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, повідомляє The Guardian.

За словами міністра, блокування протримається доти, доки Україна не надасть Угорщині гарантій, що більше не вноситиме OTP Bank або інші угорські компанії до міжнародного списку спонсорів війни.

Раніше повідомлялося про те, що Угорщина категорично проти переговорів України та ЄС. Угорщина намагається заблокувати початок переговорів України-ЄС.

Нагадаємо, Єврокомісія рекомендувала початок переговорів про вступ України до Євросоюзу. За словами глави ЄК Урсули фон дер Ляєн, Київ виконав 90% реформ, але не повинен на цьому зупинятися.

Для України це рішення - "жовте", а не "зелене світло" вступу до ЄС. Негативну роль в тому, що Україна так і не отримала чіткого сигналу від Єврокомісії, зіграв Комісар з питань сусідства і розширення, угорець Олівер Варгеї.

Через висновки Варгеї щодо нібито не повного виконання Україною всіх "7 пунктів" Єврокомісія не наважилася дати Києву "зелене світло".

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