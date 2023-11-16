Мінус арсенал зброї для окупантів: у ГУР розкрили деталі вибуху у Волгограді

Черговий вибух на території Росії призвів до того, що окупаційні війська позбулися ще одного складу з артилерійськими боєприпасами, зазначили у ГУР.

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Ворог у Волгорадській області позбувся ще одного арсеналу зброї - Юсов / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот соцмережі

У Волгоградській області Росії сталася пожежа на складі з боєприпасами. Окупанти лишилися арсеналу зброї, який там зберігався. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Як повідомляє hromadske, речник військової розвідки України розповів про те, що в ніч на 16 листопада у Волгоградській області у військовій частині №57229-51 сталася пожежа на складі з артилерійськими боєприпасами. В результаті пожежі ворожі війська втратили ще один збройовий арсенал.

"Не можемо ані підтвердити, ані спростувати [причетність України до пожежі], але ще одного арсеналу ворог сьогодні позбувся", - підкреслив Андрій Юсов. відео дня

Пожежа у військовій частині РФ у Волгоградській області

У Волгоградській області близько 01:00 16 листопада у військовій частині неподалік від селища Котлубань прогриміли вибухи. Спалахнула пожежа. Губернатор регіону Андрій Бочаров сказав, що пожежу "оперативно локалізовано і погашено, а постраждалих і пошкоджень цивільних об'єктів немає".

Дивіться відео вибуху у військовій частині у Волгоградській області:

Кадри вибухів у військовій частині окупантів Росії у Волгоградській області / Скріншот Главред

Вибухи на території Росії

7 листопада на військовому аеродромі в Таганрозі Ростовської області прогриміли вибухи. Там знаходилися військові літаки і вертольоти російських окупаційних військ. Росіяни злякалися, що удари були нанесені нібито американськими ракетами ATACMS.

11 листопада у Тамбові палав пороховий завод. Перед загорянням пролунали вибухи. Площа пожежі становила 300 квадратних метрів. Тамбовський завод - один із найбільших підприємств з виробництва боєприпасів і спецхімії.

Також 11 листопада прогриміли вибухи у Рязанській області. В результаті події на залізничних коліях зійшли з рейок 19 вагонів вантажного поїзда. В американському Інституті вивчення війни вважають, що до інциденту могла бути причетна військова розвідка України (ГУР).

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