Мінус арсенал зброї для окупантів: у ГУР розкрили деталі вибуху у Волгограді

У Волгоградській області Росії сталася пожежа на складі з боєприпасами. Окупанти лишилися арсеналу зброї, який там зберігався. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.
Як повідомляє hromadske, речник військової розвідки України розповів про те, що в ніч на 16 листопада у Волгоградській області у військовій частині №57229-51 сталася пожежа на складі з артилерійськими боєприпасами. В результаті пожежі ворожі війська втратили ще один збройовий арсенал.
"Не можемо ані підтвердити, ані спростувати [причетність України до пожежі], але ще одного арсеналу ворог сьогодні позбувся", - підкреслив Андрій Юсов.відео дня
Пожежа у військовій частині РФ у Волгоградській області
У Волгоградській області близько 01:00 16 листопада у військовій частині неподалік від селища Котлубань прогриміли вибухи. Спалахнула пожежа. Губернатор регіону Андрій Бочаров сказав, що пожежу "оперативно локалізовано і погашено, а постраждалих і пошкоджень цивільних об'єктів немає".
Дивіться відео вибуху у військовій частині у Волгоградській області:
Вибухи на території Росії
7 листопада на військовому аеродромі в Таганрозі Ростовської області прогриміли вибухи. Там знаходилися військові літаки і вертольоти російських окупаційних військ. Росіяни злякалися, що удари були нанесені нібито американськими ракетами ATACMS.
11 листопада у Тамбові палав пороховий завод. Перед загорянням пролунали вибухи. Площа пожежі становила 300 квадратних метрів. Тамбовський завод - один із найбільших підприємств з виробництва боєприпасів і спецхімії.
Також 11 листопада прогриміли вибухи у Рязанській області. В результаті події на залізничних коліях зійшли з рейок 19 вагонів вантажного поїзда. В американському Інституті вивчення війни вважають, що до інциденту могла бути причетна військова розвідка України (ГУР).
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