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Нам для перемоги не вистачає зброї, "жестів доброї волі" від РФ не буде – Селезньов

Альона Вороніна
13 листопада 2023, 12:45
Російські загарбники мають достатньо ресурсів, щоб тримати свої оборонні рубежі на півдні України. Поки вони можуть вести оборону, тікати вони не збираються.

Украинские военные, Владислав Селезнев
"Жестів доброї волі" від РФ на півдні не буде/ колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, скрін

Російські окупанти не планують "жестів доброї волі" на півдні України. Загарбники зараз мають достатньо ресурсів, щоб втриматися на цьому напрямку, тому поки що вони не збираються звідти тікати.

Країні-агресорці Росії важливо втримати сухопутний коридор між окупованою частиною Донецької області та окупованим Кримом. Таку думку висловив військовий експерт, журналіст і спікер Генерального штабу ЗСУ в 2014-2017 рр. Владислав Селезньов в інтерв’ю Главреду.

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"Звісно, нам усім хочеться добрих новин з фронту. Але війна – це річ раціональна, і деякі дії окупантів є системними та плановими. Вони прибирають зі своїх об’єктів речі, які їм не потрібні тут і зараз, але точно мають достатню кількість ресурсів, щоб далі тримати оборонні рубежі. Ворог точно не збирається тікати, допоки він матиме можливість вести оборонні бої. Йому вкрай важливо убезпечити сухопутний коридор, який з’єднує окуповані Донецьк та Крим", – зазначив військовий експерт.

Він нагадав, що колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес раніше неодноразово попереджав Україну, що російські окупанти будуть намагатися створити цей сухопутний коридор і дістатися до дніпровської води, щоб забезпечити нею тимчасово окупований Крим.

"Здається, що його раніше не надто чули, але де-факто те, про що говорив Бен Ходжес, справдилось. Зараз він говорить, що Крим можна звільнити, але для цього українській армії потрібні ресурси. На жаль, ми бачимо, що західні партнери не надто добре чують високоповажного генерала – тривають дискусії, ми часто чуємо глибоке занепокоєння, але конкретних дієвих кроків, які б мали реалізувати план щодо передачі Україні зброї для перемоги, немає", – сказав Селезньов.

За словами військового експерта, Україна має лише таку кількість зброї, яка дає їй можливість не програти війну, але не дає можливості перемогти.

"Ми маємо зброю тільки для того, щоб не програти, але цього замало для виконання ключової мети – звільнення України до кордонів 1991 року", – зазначив Селезньов.

Хто такий Владислав Селезньов

Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України.

До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва.

Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України.

У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України.

Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

Війна в Україні

Раніше полковник ЗСУ Владислав Серезньов дав невтішний прогноз про війну і зазначив, що на нас чекають складні осінь і зима. Росія атакуватиме Україну ракетами, щойно погодні умови трохи погіршаться.

Також раніше повідомлялося, що РФ почала частіше гатити по Україні балістикою. У ЗСУ пояснили, що загарбники могли збільшити кількість ударів балістикою з однієї з трьох причин.

Пресофіцер 26-ї артилерійської бригади Олег Калашніков повідомив деталі наступу росіян. Він зазначив, деякі позиції на Бахмутському напрямку переходять із рук в руки. Водночас, кількість артилерійських обстрілів зі сторони росіян зараз менше, ніж у попередньому році.

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війна в Україні вторгнення Росії Владислав Селезньов
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