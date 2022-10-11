Під Білгородом "хлопнуло": тисячі людей залишилися без світла і води

У вибуху в Бєлгородській області місцева влада традиційно звинуватила ВСУ.
На електропідстанції в Шебекінському районі Бєлгородської області прогримів вибух. У мережі з'явилися перші кадри з місця подій.
За попередньою інформацією, в місті вже спостерігаються перебої з електрикою, а в НП російські Telegram-канали вже встигли звинуватити ВСУ.
"Снарядами пошкоджено трансформатор підстанції. Наразі від електроенергії відключено понад дві тисячі мешканців. Жертв і постраждалих немає. На місці знаходиться мій заступник Костянтин Полежаєв, голова округу Володимир Жданов, МНС, поліція та інші оперативні служби. У максимально короткий проміжок часу наслідки будуть усунені", - Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.
Також місцеві жителі повідомляють про перебої з водопостачанням.
Раніше російський правозахисник Марк Фейгін заявив, що через власні невдачі на фронті в Україні Росія вдарила ракетами і дронами майже по кожній області. Однак ЗСУ цього просто так не залишать і даватиме жорстку відповідь. Цілями можуть стати Білгород і Ростов.
Також ми повідомляли, що журналістка ITN Емма Берроуз з посиланням на слова представника Західної розвідки заявила, що військові об'єкти Росії в місті Білгород є легальними цілями для України. Такі дії не загрожують територіальній цілісності Російської держави.
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