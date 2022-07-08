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"Джонсон стоїть за обстрілами Бєлгороду": в РНБО озвучили ТОП-3 фейки Кремля

8 липня 2022, 05:22

Пропагандисти Росії продовжують поширювати фейки про Україну та події у світі.

пропаганда, Росія
В РНБО назвали топ - 3 фейки Кремля / radiosvoboda.org

Пропагандисти Росії продовжують поширювати фейки про Україну та події у світі. У неЩОдавніх обстрілах російського Бєлгорода росіяни, наприклад, звинуватили прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона.

"Джонсон стоїть за обстрілами мирних міст - Бєлгорода, Курська. Британські піддані мають це знати. Він один з ідеологів війни проти Росії до останнього українця", - цитує Центр протидії дезінформації слова очільника російської Держдуми В'ячеслава Володіна.

До ТОП-3 фейків, які поширює Росія, також потрапили:

  • заява президента РФ про готовність до переговорів з Україною і твердження про те, що нібито "війну на Сході України розв'язав колективний Захід, а не Росія";
  • нібито можливий продаж президентом Володимиром Зеленським і його командою вертолітних двигунів для ЗС РФ.

Новини Донбасу онлайн

Нагадаємо, пізно вночі 1 липня російські окупанти завдали ракетного удару по селу Сергіївка У Білгород-Дністровському районі Одеської області. Три ракети потрапили в дев'ятиповерховий житловий будинок і дві бази відпочинку. 18 людей загинули, серед них дві дитини. 30 осіб було поранено.

Раніше повідомлялося, що в результаті ракетного обстрілу окупантами Очакова на Миколаєві в ніч на 28 червня загинула 8-річна дівчинка Єва Смульська. Ракета влучила прямо в їхній будинок. Інших членів сім'ї вдалося відкопати з-під завалів, а Єву з 50-річною бабусею врятувати вже не вдалося.

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РНБО війна в Україні військова агресія РФ В'ячеслав Володін пропаганда
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