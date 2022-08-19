Військові об'єкти Росії у Бєлгороді – законні цілі для України –західна розвідка

Атаки на військові об'єкти в тилу Росії можуть продовжитися - Західна розвідка / Reuters

Військові об'єкти Росії в місті Бєлгород є легальними цілями для України. Такі дії не загрожують територіальній цілісності російської держави. Подібні атаки стали можливими завдяки неймовірній сміливості людей і появі нових технічних можливостей. Про це заявила журналістка ITN Емма Берроуз з посиланням на слова представника західної розвідки.

У своєму Twitter-акаунті вона написала про те, що в розвідці вважають російські військові об'єкти у Бєлгороді цілком законними цілями для України. Причому подібні дії не несуть загрози територіальній цілісності російської держави.

Крім того, інсайдер зазначив, що атаки на військові об'єкти Росії в тилу можуть продовжитися. Такого сценарію виключати не можна.

Також, за його словами, наразі ситуація не вказує на подальше зниження кількості вибухів у самій РФ і на тимчасово окупованих територіях України

Неназване джерело також додало, що не бачить зменшення кількості вибухів на території РФ і в тимчасово окупованих українських регіонах.

При цьому інсайдер вважає, що атаки в тилу ворога стали можливі завдяки сміливості людей і появі нових технічних можливостей

"Я вважаю, що ми побачили епіцентр цих подій. Такі атаки з боку України стали можливі завдяки поєднанню двох факторів: неймовірно сміливих людей і нових технічних можливостей", - процитувала співрозмовника Берроуз.

Вибухи у Бєлгороді

У Білгородській області, звідки Росія завдає ударів по Харкову, 18 серпня сталася пожежа на складі з боєприпасами. Місцева влада оголосила евакуацію людей з сіл Тимонове та Солохи. Причину пожежі не називають.

Пізно ввечері того ж дня в Мережі з'явилася інформація про ще одну пожежу у Білгородській області. Вказувалися різні версії. Російські пабліки писали, що в Старому Осколі виникла пожежа поблизу бази відпочинку Шоколад. В українських Telegram-каналах повідомили, що в тому районі базується військовий аеродром РФ.

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