Україна помститься за масований обстріл: цілями стануть Курськ, Бєлгород та Ростов - Фейгін

Україна нанесе удар у відповідь на масований обстріл / Колаж фото УНІАН, 43 ОАБр імені гетьмана Тараса Трясило

Через власні невдачі на фронті в Україні Росія вдарила ракетами та дронами майже по кожній області. Однак ЗСУ цього просто так не залишать та будуть давати жорстку відповідь. Цілями можуть стати Бєлгород та Ростов. Про це заявив російський правозахисник Марк Фейгін в ефірі програми "Гроші".

Він додав, що Україна навіть після такого терору не буде сідати за стіл переговорів.

"Якщо він (Путін - Главред) і керується цим (переговорами - Главред), то в найостаннішу чергу. Подібні дії радше до зворотної дії приведуть. Не до того, що там Зеленський злякається або населення злякається. Мені здається, зараз війна перейшла у фазу, коли взаємна ескалація тільки погіршує становище, а не веде до швидких домовленостей. Найімовірніше, люди думають, як помститися", - сказав Фейгін.

Внаслідок ракетних ударів по Україні загину та постраждали люди. Це може розв'язати руки українській владі. Крім Бєлгорода та Ростова "бавовна" може прилетіти і в Курськ та Брянськ.

"Це все розмови "інфраструктура критична", "військові об'єкти", "центри прийняття рішень". Вмирають люди. Цивільні особи. Такою ж буде й відповідь. Думаю, зараз прийнято остаточне рішення на Банковій, що легітимними об'єктами є і Курськ, і Бєлгород, і Ростов, і Брянськ. Якщо раніше Україна уникала цього, то сьогодні вже ніхто не буде панькатися. У мене таке відчуття", - додав Фейгін.

Ракетна атака на Україну

Нагадаємо, в понеділок вранці, 10 жовтня, російські терористи завдали масований ракетний удар по багатьох містах України.

Росія здійснила атаки на ряд областей України. Зокрема, вибухи були чутні у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській областях.

Зафіксовані попадання по об'єктах критичної інфраструктури. За даними Генерального штабу Збройних сил України, вранці 10 жовтня Росія випустила по Україні 83 ракети, 45 з них були знищені.

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