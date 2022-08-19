УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Якщо окупанти наступатимуть на Запоріжжя та Кривий Ріг, то ЗСУ підуть на Білгород і Курськ - Соскін

19 серпня 2022, 12:50

Експерт вважає, що Росія вже не має сили, яка могла б протистояти Україні.

HIMARS, російські військові
Російські окупанти хочуть спробувати піти в наступ на Миколаїв , Кривий Ріг і Запоріжжя / DVIDSHUB Flickr, Reuters

Росія продовжує спроби зібрати військо на півдні України, щоб надалі піти в наступ у напрямку Запоріжжя, Кривого Рогу та Миколаєва. Але окупантам не вдасться захопити ці міста. Таку думку директор Інституту трансформації суспільства, політолог, економіст Олег Соскін висловив під час чату на Главреді.

Експерт додав, що українські війська підуть у наступ на території безпосередньо у РФ, якщо Путін захоче захопити нові міста.

"Путін спочатку спробує вийти на них, а потім спробує вийти на Одесу ... Якщо російські війська будуть наступати на цих напрямках, то наші корпуси підуть на Білгород і Курськ", — сказав Олег Соскін.

Соскін вважає, що РФ втратила вже свої сили й не зможе протистояти українській армії. "Все найкраще, що було у РФ, знищено", — говорить експерт.

Він також переконаний, що у Росії не залишилося ні тільки якісної зброї, а й навчених людей. Результати досліджень показують, що у РФ 60% чоловіків не хочуть їхати на війну, але підтримують кремлівську верхівку.

Ще однією серйозною проблемою для окупантів є те, що в Росії спостерігається катастрофічна нестача молодшого офіцерського складу.

"Навіть якщо в Росії вдасться набрати солдатів, то там немає офіцерів, їх фізично не вистачає, не кажучи вже про бойовий досвід ... Набрати солдатів російська влада ще може, наприклад, зеків (але зеки ж не стають воїнами, це ж безумство). Путін не в змозі готувати нових воїнів, а тим більше командирів нижньої ланки. Їх ніде взяти. Зараз Росія добиває випускників училищ цього року — їх доб'ють і все", - зазначив експерт.

Ситуація на півдні України

Нагадаємо, нещодавно українські військові обстріляли останній діючий міст біля Каховської гідроелектростанції. Тепер окупанти більше не можуть перекидати техніку на тимчасово окуповану Херсонську область. ЗСУ продовжують обстрілювати точки тилового забезпечення та склади з боєприпасами окупантів.


Нещодавно глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що російське командування кинуло окупантів напризволяще і втекло.

"Не дуже, але трохи шкода тупих орків, яких покинули на правому березі Дніпра. Весь керівний склад переміщається за Дніпро", - написав Віталій Кім.

Директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявив, що у пастку потрапили близько 10-12 тис. російських вояк. Він додав, що українські військові на півдні зайняли правильну позицію.

Дивіться онлайн новини Херсона

Інші новини:

війна в Україні російське вторгнення контрнаступ ЗСУ
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

13:47

"А хто тут клоун?": Гіркін, який ненавидить Зеленського, порівняв його з Путіним

13:20

Ердоган запропонував Зеленському провести його зустріч з Путіним

13:17

Окупанти готують другу "Оленівку" під час "судилища" над полоненими в Маріуполі - розвідка

13:14

Переговори з Кремлем, як гра в "російську рулетку": "фінал буде фатальним для всіх" - ПодолякВідео

13:13

"Ракета потрапила прямо в його кімнату": росіяни вбили 11-річного хлопчика в ХарковіВідео

Реклама
13:00

Гороскоп на завтра 20 серпня 2022: Ракам - хороші новини, Терезам - несподівані сюрпризи, Рибам - грошіВідео

12:52

У Кремлі не виключають "жест доброї волі": ЗМІ з'ясували, які у РФ є варіанти закінчити війну

12:50

Якщо окупанти наступатимуть на Запоріжжя та Кривий Ріг, то ЗСУ підуть на Білгород і Курськ - СоскінВідео

12:43

Поглумилися над нею і задули піною: зірка "Ліквідації" придумала фейк про ЗСУ і дівчинку

12:34

"За місяць буде знищуватися будь-яке угруповання РФ": Соскін озвучив сценарій звільнення КримуВідео

12:13

Журналісти знайшли докази, як мільйонна ботоферма працювала на Порошенка і його " Євросолідарність"

12:05

"Орки не будуть цілитися в жінок і дітей": виконавець ролі Саурона підтримав українцівВідео

12:03

"Позорище": Волочкова заявилася до нотаріуса в трусах

12:02

З днем народження дівчині – прикольні картинки і листівки, душевні привітання іменинниці

11:35

Якщо віддасть Крим, то його режим піде крахом: експерт пояснив, чому Путін вчепився в півострівВідео

11:14

Окупанти готуються до теракту на Запорізькій АЕС: він може статися вже сьогодні - розвідкаВідео

11:01

Пенсіонер, який знищив під Черніговом російський Су-34, отримав медаль від прикордонниківВідео

10:46

"Алло, це Діма": полонений фотограф з Азовсталі вийшов на зв'язок з ріднимиВідео

10:32

Танки горіли разом з екіпажем: захисники України за допомогою "Стугни" яскраво розправилися з окупантамиВідео

10:26

У Мелітополі підірвали електроопору, необхідну для підключення ЗАЕС до енергосистеми РФ - ЗМІ

Реклама
10:05

Jerry Heil і Леся Нікітюк записали пісню-знущання над росіянами, що біжать з КримуВідео

09:51

Окупанти в паніці: українські льотчики знищили танки, склад і понад 7 десятків окупантівВідео

09:44

Преображення Господнє 2022 - привітання і душевні картинки до свята

09:33

У Севастополі після "бавовни" окупанти злякалися і поставили блокпост для перевірки авто

09:20

"Ключ" до звільнення Криму - у Херсоні: експерт спрогнозував, коли Україна поверне півострівВідео

08:57

Яблучний Спас 2022 - привітання, сердечні картинки і листівки до свята

08:44

Гороскоп на сьогодні, 19 серпня 2022: Тільцям - пастка, Терезам - труднощі, Стрільцям - невдачіВідео

08:35

США виділять Україні новий пакет військової допомоги на $ 800 млн – Reuters

08:29

"Юля була невгамовною": у бою проти окупантів загинула молода українкаВідео

08:01

Чому ми досі не програли і чому шансів на перемогу у нас більшеПогляд

08:00

Піч буржуйка своїми руками - як зробити з цегли, бочки, балону

07:42

Путін збирається особисто приїхати на саміт G20 на Балі, куди запрошений Зеленський - Bloomberg

07:18

Вранці в Харкові лунали вибухи: окупанти обстріляли три райониВідео

06:53

Вибухи у Севастополі й Керчі: експерти назвали можливі причини "ударів" в окупованому Криму

06:25

Ця слабкість Кремля додасть люті українцямПогляд

06:00

Війна триватиме 10-15 років, але перенесеться на територію Росії та Білорусі – Олег СоскінВідео

05:20

Ульотна закуска на зиму: чудовий рецепт за 30 хвилинВідео

05:00

Україна не може перенести війну до РФ, але коли будуть ракети до 750 км, ситуація зміниться - БадракВідео

04:30

Кого ніколи не кусають комарі і як вони вибирають жертвуВідео

03:27

64-річний Антоніо Бандерас засвітив на пляжі коханку вдвічі молодшу за нього

Реклама
02:55

Перемога України буде у два етапи: Піонтковський пояснив, коли закінчиться війнаВідео

02:20

Дві ложки цього засобу врятують навіть чахлу гортензію: як поливати квітку лимонною кислотою

01:35

Який момент у війні стане переломним - відповідь ізраїльського експертаВідео

01:07

Гороскоп на тиждень 22-28 серпня: Тільцям - гроші, Левам - щаслива карта, Козерогам - обманВідео

00:51

Прикмети на 19 серпня: які 5 речей не можна робити на Яблучний спас, щоб весь рік не страждатиВідео

00:09

"Курити менше треба": Арестович розповів про вибухи в КримуВідео

18 серпня, четвер
23:53

"Бурхливо веселилася": на відео потрапила тусовка фінського прем'єра і викликала скандалВідео

23:38

"Оксамитовий" сезон у Криму: у Зеленського обіцяють нові сюрпризиВідео

22:46

"Невже добралися до нас": у Криму лунають нові вибухи, горить авіабаза БельбекВідео

22:41

Війська РФ перекинули 2 батальйони резервів на південь і завдали авіаударів по Херсонщині – ГенштабВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Персони
Марк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій Кім
Гороскоп
Гороскоп на тижденьГороскоп тароГороскоп на серпеньГороскоп на сьогодніГороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодиПогода на два тижніПогода на серпеньПогода осіньМагнітна буря
Свята
Вихідні у вересніМаковія 2022День НезалежностіЯблучний Спас
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти