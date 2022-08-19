Якщо окупанти наступатимуть на Запоріжжя та Кривий Ріг, то ЗСУ підуть на Білгород і Курськ - Соскін

Російські окупанти хочуть спробувати піти в наступ на Миколаїв , Кривий Ріг і Запоріжжя / DVIDSHUB Flickr, Reuters

Росія продовжує спроби зібрати військо на півдні України, щоб надалі піти в наступ у напрямку Запоріжжя, Кривого Рогу та Миколаєва. Але окупантам не вдасться захопити ці міста. Таку думку директор Інституту трансформації суспільства, політолог, економіст Олег Соскін висловив під час чату на Главреді.

Експерт додав, що українські війська підуть у наступ на території безпосередньо у РФ, якщо Путін захоче захопити нові міста.

"Путін спочатку спробує вийти на них, а потім спробує вийти на Одесу ... Якщо російські війська будуть наступати на цих напрямках, то наші корпуси підуть на Білгород і Курськ", — сказав Олег Соскін.

Соскін вважає, що РФ втратила вже свої сили й не зможе протистояти українській армії. "Все найкраще, що було у РФ, знищено", — говорить експерт.

Він також переконаний, що у Росії не залишилося ні тільки якісної зброї, а й навчених людей. Результати досліджень показують, що у РФ 60% чоловіків не хочуть їхати на війну, але підтримують кремлівську верхівку.

Ще однією серйозною проблемою для окупантів є те, що в Росії спостерігається катастрофічна нестача молодшого офіцерського складу.

"Навіть якщо в Росії вдасться набрати солдатів, то там немає офіцерів, їх фізично не вистачає, не кажучи вже про бойовий досвід ... Набрати солдатів російська влада ще може, наприклад, зеків (але зеки ж не стають воїнами, це ж безумство). Путін не в змозі готувати нових воїнів, а тим більше командирів нижньої ланки. Їх ніде взяти. Зараз Росія добиває випускників училищ цього року — їх доб'ють і все", - зазначив експерт.

Ситуація на півдні України

Нагадаємо, нещодавно українські військові обстріляли останній діючий міст біля Каховської гідроелектростанції. Тепер окупанти більше не можуть перекидати техніку на тимчасово окуповану Херсонську область. ЗСУ продовжують обстрілювати точки тилового забезпечення та склади з боєприпасами окупантів.



Нещодавно глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що російське командування кинуло окупантів напризволяще і втекло.

"Не дуже, але трохи шкода тупих орків, яких покинули на правому березі Дніпра. Весь керівний склад переміщається за Дніпро", - написав Віталій Кім.

Директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявив, що у пастку потрапили близько 10-12 тис. російських вояк. Він додав, що українські військові на півдні зайняли правильну позицію.

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