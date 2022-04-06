Паніка в Бєлгороді: мінування, нові вибухи та окопи в області

У прикордонному з Україною російському Бєлгороді освітні установи міста виявилися заміновані: на місце виїхали спецслужби, вони перевірять будівлі.

Як пише Bel.ru, у Бєлгороді 6 квітня евакуювали освітні установи. Будівлі перевіряють спецслужби. Учнів і співробітників перевели в безпечне місце.

Вибухи над Бєлгородом

Відзначимо, що в Бєлгороді в середу в черговий раз прогриміли вибухи.

Як пишуть в Мережі, вранці 6 квітня тут спрацювала система ППО.

Жителі міста масово публікують фотографії збитої ракети в небі над Бєлгородом.

У Білгородській області готуються до війни

Голова Шебекинського міського округу Володимир Жданов опублікував відеозвернення до місцевих жителів, в якому розповів про земляні роботи на території муніципалітету.

За його словами, окопи в області риють на прохання влади.

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Аеропорт Бєлгорода закрили

Аеропорт в Бєлгороді не працюватиме до 03: 45 13 квітня. Росавіація знову продовжила обмеження.

Крім Бєлгорода, в списку ще десять міст: Анапа, Брянськ, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курськ, Липецьк, Ростов-на-Дону, Сімферополь і Еліста.

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Раніше повідомлялося про те, що в Бєлгородській області РФ сталися потужні вибухи і масштабна пожежа на складі боєприпасів.

Четверо військовослужбовців РФ поранені при попаданні снаряда у військове містечко в Бєлгородській області.

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