Паніка в Бєлгороді: мінування, нові вибухи та окопи в області

У Бєлгороді 6 квітня евакуювали освітні установи.
У прикордонному з Україною російському Бєлгороді освітні установи міста виявилися заміновані: на місце виїхали спецслужби, вони перевірять будівлі.
Як пише Bel.ru, у Бєлгороді 6 квітня евакуювали освітні установи. Будівлі перевіряють спецслужби. Учнів і співробітників перевели в безпечне місце.
Вибухи над Бєлгородом
Відзначимо, що в Бєлгороді в середу в черговий раз прогриміли вибухи.
Як пишуть в Мережі, вранці 6 квітня тут спрацювала система ППО.
Жителі міста масово публікують фотографії збитої ракети в небі над Бєлгородом.
У Білгородській області готуються до війни
Голова Шебекинського міського округу Володимир Жданов опублікував відеозвернення до місцевих жителів, в якому розповів про земляні роботи на території муніципалітету.
За його словами, окопи в області риють на прохання влади.
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Аеропорт Бєлгорода закрили
Аеропорт в Бєлгороді не працюватиме до 03: 45 13 квітня. Росавіація знову продовжила обмеження.
Крім Бєлгорода, в списку ще десять міст: Анапа, Брянськ, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курськ, Липецьк, Ростов-на-Дону, Сімферополь і Еліста.
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Раніше повідомлялося про те, що в Бєлгородській області РФ сталися потужні вибухи і масштабна пожежа на складі боєприпасів.
Четверо військовослужбовців РФ поранені при попаданні снаряда у військове містечко в Бєлгородській області.
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