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Чому сценарій перенесення війни в Білорусь небезпечний: генерал розкрив подробиці

Яна Ставська
17 жовтня 2024, 22:41
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Генерал Маломуж прокоментував ідею депутата Дунди перенести бойові дії на територію Білорусі.
Лукашенко, армія РБ
Лукашенко поки що маневрує / Колаж: Главред, фото: Белта, фото wikimedia.org

Головні тези:

  • У разі удару по Білорусі рушать і російські війська
  • Захід і ООН засудять напад на Білорусь
  • Лукашенко не збирається прямо атакувати українську територію

Будь-який удар по Білорусі спровокує реальну війну з нею. Наразі самопроголошений президент Олександр Лукашенко ще маневрує, розповів під час чату на Главреді колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж.

Генерал нагадав, що Лукашенко хоч і надає різноманітні програми підтримки Росії, навіть свою територію, але сам у війну не вступає.

"Якщо ми завдамо удару по Білорусі, це спровокує реальну війну з нею. Хоча білоруська армія не така вже й сильна, туди рушать і російські війська. Плюс у Білорусі вже є тактична ядерна зброя, а наш удар розв'яже руки Путіну", - сказав експерт.

Ідею депутата Дунди Маломуж назвав провокаційною і неприпустимою.

Сам Лукашенко заговорив про "мирне співіснування" після успіху Курської операції, впевнений Маломуж.

Утім, якщо Україна завдаватиме прямих ударів по Білорусі, почнеться зворотний процес, і Мінськ буде в стані війни з Києвом.

"Тож, на мою думку, зараз такий формат неприпустимий. Зараз потрібно працювати на тих напрямках, які дійсно важливі для оборони і безпеки, а це, зокрема, напрямки на території РФ. Адже саме Росія почала війну, тому ми маємо право завдати по ній ударів, згідно з міжнародним правом", - зазначив генерал.

По Білорусі Україна не має права бити, тоді посиплються звинувачення і з боку західних партнерів, і з боку ООН.

"І тоді буде негативний політичний посил для України, а Росія це роздує на весь світ", - висловився Маломуж.

Дивіться відео чату з генералом армії України Миколою Маломужем:

Ситуація в Білорусі - останні новини

Нагадаємо, у жовтні Росія почала процес перебазування винищувачів МіГ-31К, здатних нести аеробалістичні ракети "Кинджал" на територію Білорусі.

Про те, як діятимуть збройні сили Білорусі в разі проведення операції з боку України розповів в інтерв'ю Главреду військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

За його словами, такі заяви можна робити тільки на основі даних агентурної розвідки, тому робити точні прогнози складно.

"Це та стратегічна помилка, якої припустився 5-й департамент ФСБ, який проводив заміри настроїв в Україні, коли переконав Путіна, що тут не буде опору, і українці зустрічатимуть російські війська з хлібом-сіллю. Це глибинна річ, і потрібно дуже добре знати соціальну ситуацію в Білорусі, щоб сказати напевно, чи будуть білоруські війська чинити опір чи ні", - зазначає експерт.

Якщо ЗСУ увійдуть до Білорусі, і білоруська армія складе зброю, Лукашенко погодиться на демократичні перетворення під гарантії власної безпеки, вважає він.

Хто такий Микола Маломуж

Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) - український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної Ради офіцерів і військовослужбовців, пише Вікіпедія.

армия Беларуси инфографика
Армія Білорусі / Інфографіка: Главред

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