Ситуація може змінитись: чи складе армія Білорусі зброю в разі наступу ЗСУ

Білоруська армія може здатись та не відкривать вогонь в разі наступу Сил оборони на Білорусь у разі, якщо Лукашенко віддасть такий наказ, вважає експерт.

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Чи буде армія чинити опір в разі перенесення війни на територію РБ / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, міноборони Білорусі

Народний депутат Олег Дунда припустив, що якщо навіть невеликий підрозділ ЗСУ увійде на територію Білорусі, білоруська армія складе зброю. Про те, як будуть діяти збройні сили Білорусі у разі проведення операції з боку України розповів в інтерв'ю Главреду військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

За його словами, такі заяви можна робити лише на основі даних агентурної розвідки, тому робити точні прогнози складно.

"Це та стратегічна помилка, якої припустився 5-й департамент ФСБ, що проводив заміри настроїв в Україні, коли переконав Путіна, що тут не буде опору, і українці зустрічатимуть російські війська з хлібом-сіллю. Це глибинна річ, і потрібно дуже добре знати соціальну ситуацію в Білорусі, щоб сказати напевно, чи будуть білоруські війська чинити опір, чи ні", - зазначає експерт. відео дня

За його словами, ситуація може змінитися, якщо у рамках операції першим піде полк Калиновського під білоруським прапором, оскільки цей символ має значення для багатьох білорусів, які зазнали переслідувань саме через нього.

"А, з іншого боку, наказ є наказ. Якщо Лукашенко віддасть наказ, силові структури можуть його і виконати. Адже в Білорусі дуже сильні КДБ і розвідка. Згадайте, як там боролися з протестами - їх фактично втопили в крові. Тому - 50/50", - додає Жданов.

На думку Жданова, точнішу інформацію можуть надати тільки західні розвідки, зокрема американська і британська, або керівник ГУР Кирило Буданов.

"Якщо домовленість, про яку я говорив вище, існує, то Лукашенко може і промовчати, не підписати наказ про відкриття вогню. І тоді все обійдеться малою кров'ю", - резюмував він.

Що відомо про армію Білорусі / Інфографіка: Главред

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, депутат Верховної Ради України Олег Дунда заявив про необхідність перенести військові дії не лише на територію Росії, зокрема Брянська та Курська, а й на територію Білорусі. Він впевнений, що у разі обмеженого вторгнення української армії, білоруська армія складе зброю.

На це відреагував заступник секретаря Радбезу РФ Дмитро Медведєв, відомий своїми різкими заявами та ядерними погрозами. Після пропозиції Дунди, Медведєв закликав режим Олександра Лукашенка застосувати тактичну ядерну зброю проти України.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко все частіше заявляє про можливий український наступ і підготовку Білорусі до війни. Військовий експерт Олег Жданов вважає, що поки що говорити про таку операцію рано, і припускає, що дії на території Білорусі можуть бути частиною стратегічного плану Заходу.

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